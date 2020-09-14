30 лет на службе семьи и детям: Союз женщин России отмечает юбилей

Александр Ведерников от всех депутатов поздравил женщин с юбилеем организации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 300 советов по всему Приангарью и 10 тысяч человек участников, - все это региональное отделение Союза женщин России. В этом году общероссийская общественно-государственная организация, старейшая в стране и, пожалуй, авторитетнейшая, отмечает 30 лет со дня ее создания. По этому случаю в Иркутске, в правительстве региона, состоялась торжественная конференция.

«Присущие женщине от природы чуткость, отзывчивость, доброта, любовь и материнская забота делают мир душевнее, теплее и благороднее, - сказал Александр Ведерников, обратившись к активистам. - Мы, депутаты Законодательного Собрания, видим вклад вашей организации в совершенствование регионального законодательства. Как никто другой, вы доносите до парламентариев ваш опыт, понимание проблем семьи и детей. От всех депутатов желаю вам здоровья и больше времени в сутках, чтобы оставалось время и на семью, и на детей, и на ту важную общественную работу, которой служите.

Спикер также напомнил известный афоризм, что самый быстрый способ изменить общество – мобилизовать женщин всего мира. И в этом истина. Ведь сегодня Союз женщин - это люди, которые объединены желанием работать, творить и созидать. А еще, как сами говорят активистки, «наша сила в единстве, наше богатство - в многообразии». И это вовсе не фигура речи. Члены Союза вовлечены в решение самых важных вопросов – они принимают участие в реализации в Приангарье нацпроектов, и давно воплощают большое количество социальных проектов - помощь подросткам из неблагополучных семей, забота о детях в хосписах, поддержка одиноких родителей. К их мнению власти всегда прислушиваются.

В Иркутской области в совете женщин состоят более 10 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Ведерников также вручил благодарственные письма председателя Законодательного Собрания членам Иркутского регионального отделения Союза женщин России. Их получили начальник управления образования администрации Ангарского городского округа Лариса Лысак и консультант по связям с общественностью администрации Иркутского района Любовь Медведева.

«Какой бы сильной, крепкой, инициативной ни была общественная организация, без поддержки органов государственной власти мы бы мало, что сделали, - сказала Любовь Медведева».

Галина Терентьева руководит региональным отделением Союза женщин России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодарственные письма и почетные грамоты вручил общественникам и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, а также председатель Общественной палаты региона Владимир Шпрах. Глава региона отметил, что благодаря инициативам женщин правительство Иркутской области предприняло несколько важных шагов в социальной сфере. Так, в том числе и с подачи Совета, с апреля этого года начались ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, с 1 января 2021 года предусмотрена выплата малоимущим семьям при рождении первого ребенка в размере 20 тысяч рублей, а также уже сейчас по 10 тысяч рублей могут получить семьи с детьми от 16 до 18 лет.

В составе - и чиновники, и депутаты, и просто активные неравнодушные женщины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В 2020 году старейшая организация Союз женщин России отмечает юбилей, - рассказала председатель регионального отделения Галина Терентьева. - 1990 год - это официальная дата рождения, но история идет со времён Советского Союза, когда это был комитет советских матерей.

Любовь Валентиновна Медведева из Иркутского района - среди награжденных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А иркутский областной совет ведет начало с 1977 года. В 2019 году он вошел в состав созданного иркутского регионального отделения Союза женщин. И сегодня это единая организация, включающая районные и городские советы в 41 муниципалитетах Приангарья. Не вошел в состав пока лишь Бодайбо. Кроме того, Совет объединяет множество организаций, а среди его членов – заместители министров региональных ведомств, Уполномоченный по правам ребенка в области. Кстати, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова тоже является членом президиума Совета.

Общественницы реализуют проекты, к их мнению власти прислушиваются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Важно, что в 2018 году Союзу женщин России присвоили высокий статус – теперь это общественно-государственная организация, а это большое доверие и ответственность. Новый статус расширил возможности. В Иркутской области, как и по всей стране, ее члены имеют право принимать участие в реализации государственных документов, касающихся демократической политики, участвуют в таких нацпроектах, как «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура» и «Экология», занимаются грантовыми проектами, такими как «Отцы-наставники», «Вместе мы можем больше», «Детский хоспис – это про жизнь» и другими.

КОНКРЕТНО

Кто получил награды?

Благодарственное письмо президента РФ за значительный вклад в развитие женского движения, институтов гражданского общества России – Терентьева Галина Николаевна, руководитель Иркутского областного совета женщин

Почетна грамота губернатора за достижения в общественной сфере деятельности - Самсонова Альбина Васильевна, заместитель председателя Иркутского областного совета женщин

Благодарственное письмо полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе за активную гражданскую позицию, личный вклад в реализацию социально значимых инициатив в Иркутской области - Кез Элеонора Михайловна, член Президиума Иркутского областного совета женщин

Благодарственное письмо полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе - Надежда Ивановна Босоногова, председатель Совета женщин Чунского района

Благодарственное письмо полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе – Татьяна Александровна Мерщий, председатель Совета женщин Киренского района

Благодарственное письмо полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе – Ирина Сергеевна Степанова, председатель Совета женщин Тулуна.

Благодарственное письмо председателя Законодательного Собрания Иркутской области – Лариса Ивановна Лысак, член Иркутского регионального отделения Союза женщин России.

Благодарственное письмо председателя Законодательного Собрания Иркутской области за плодотворную общественную деятельность, активную гражданскую позицию - Любовь Валентиновна Медведева, консультант по связям с общественностью администрации Иркутского района

Почетная грамота Общественной палаты Иркутской области за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, успешную реализацию социально значимых вопросов - Попова Елена Анатольевна, председатель Совета женщин Ангарского городского округа

Почетная грамота Общественной палаты Иркутской области за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, успешную реализацию социально значимых вопросов – Леви Татьяна Михайловна, член Президиума Иркутского областного совета женщин

СПРАВКА «КП»

Союз женщин России создан в ноябре 1990 года. Организацию возглавляет Екатерина Филипповна Лахова. Целью Союза является содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, защита их интересов. Союз женщин России объединяет на добровольной основе женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы, действующие в 82 регионах России.