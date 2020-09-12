Самые дружные, самые веселые: СОГАЗ-Мед и «Комсомолка» провели фотоконкурс «ОМС: озорная многодетная семья»

Семьи победителей конкурса в гостях у "Комсомолки". Фото: Андрей СИНЬКОВ

Сорок семь многодетных семей из разных уголков Иркутской области отправили снимки радостных мгновений своей жизни на конкурс СОГАЗ-Мед и «Комсомолки» «ОМС: озорная многодетная семья». В этих больших семьях умеют улыбаться! Иногда — умеют улыбаться несмотря ни на что. Хочешь быть счастливым — будь им. Пожалуй, именно это правило исповедуют эти семьи, где на всех — 200 ребятишек. Их чествовали в прошедшую пятницу, 11 сентября, в пресс-центре «Комсомолки».

-Многодетная семья — это хлопоты, но не только, - отметили вдохновители и организаторы конкурса из СОГАЗ-Мед. -Это и счастье, счастье вдвойне, втройне. Поэтому в нашем конкурсе победили все. И тройка призеров, которая получила подарки ( причем семья Савкиных из села Березовка , занявшая второе место при полном стечении народа будет награждена в Тайшете, приехать в Иркутск они не смогли), и все остальные. Никто не останется без памятных призов.

Поздравляем! И называем имена победителей. Первое место — у семьи Хархановых из села Бильчир Осинского района. Жизнерадостная мама, улыбчивые дети, внимательный папа. И с первого взгляда не подумаешь, что уже несколько лет, поле автомобильной аварии, Марина Валерьевна не встает. А все заботы о Матвее, Алине, Элине и Рите ложатся на плечи отца. Старший, студент Валерий, тоже помогает своим как может. Хархановы верят — маму, которая перенесла уже несколько операций, можно поставить на ноги и собирают деньги на очередную.

Познакомились мы и с семьей Карелиных из Грановщины. Мама, Наталья Ивановна — учительница начальных классов. Креативности семейства, сделавшего потрясающей красоты снимок « у стога», сельскую пастораль, можно позавидовать. «Нет-нет, корову мы не держим и сено не косим, - улыбается мама . - Но это наша деревня, наша жизнь, Грановщина».

Итоги конкурса подвелены, победители названы. И даже совместный портрет на память с подарками и грамотами готов. Счастья вам, семьи, где много Я. Где слышен детский смех. Смотрите все фото