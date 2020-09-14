Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 сентября: в больницах области остаются 692 пациента с COVID-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 сентября: в больницах области остаются 692 зараженных COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 14 сентября. В Иркутской области подтверждено 17 905 (за сутки +73) случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Конечно, большинство из заразившихся уже справились с инфекцией. Перенесли эту болезнь уже 15 849 человек в Приангарье. За последние сутки в ряды тех, кому уже помогли медики, вступили 9 сибиряков.

К сожалению, не все смогли перенести COVID-19. Почти у трехсот человек – 290 - течение болезни закончилось летальным исходов. Из этого числа 206 скончались от новой коронавирусной инфекции, 84 с таким же диагнозом – от сопутствующих заболеваний. На 14 сентября в тяжелом состоянии находятся 20 заболевших.

«В больницах остаются 692 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Амбулаторное лечение получают 1074».

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 14 сентября: по-прежнему нужно носить маски

В Иркутской области решено продлить ограничительные мероприятия, введенные из-за коронавируса до 28 сентября. Это означает, что продлен режим самоизоляции для сибиряков старше 65 лет.

«Те из них, кто продолжает трудовую деятельность, по-прежнему могут оформить больничный лист», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу.

По-прежнему всем жителям Приангарья рекомендовано соблюдать масочный режим в местах массового скопления горожан и в общественном транспорте, нужно пользоваться и антисептиками.

Коронавирус в Иркутске, 14 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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