«Комсомолка» и «СОГАЗ-Мед» поздравили победителей фотоконкурса для многодетных семей. Фото: Иркутский филиал АО «СК «Согаз-Мед»

Победителями, набравшими наибольшее количество голосов за фотографии, стали:

1-е место – семья Хархановых из с. Бильчир Осинского района,

2-е место – семья Савкиных из с. Березовка Тайшетского района,

3-е место - семья Карелиных из пос. Грановщина Иркутского района

Торжественное награждение победителей прошло 11 сентября в пресс-центре «Комсомольской правды». Победители получили памятные призы и поздравления.

Всего участие в конкурсе приняли 39 многодетных семей Иркутской области. Победители конкурса – семья Олега и Марины Хархановых – набрали 933 голоса. В семье растет пятеро детей. К голосованию подключились все родные, близкие и односельчане.

Фото: Иркутский филиал АО «СК «Согаз-Мед»

С небольшим отрывом, с 905 голосами, на 2-е место вышла семья Евгения и Юлии Савкиных, которые воспитывают троих детей.

Cемья Савкиных. Фото: Иркутский филиал АО «СК «Согаз-Мед»

Семья Карелиных – мама Наталья и трое детей – набрала 196 голосов и попала в тройку лидеров.

«СОГАЗ-Мед» благодарит все семьи за участие в конкурсе, желает им крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех делах!

А также компания выражает благодарность партнеру акции - издательскому дому «Комсомольская правда» за организацию и информационную поддержку фотоконкурса.

Фото: Иркутский филиал АО «СК «Согаз-Мед»

Для участия в конкурсе многодетные семьи с 8 июля по 8 сентября 2020 года отправляли свои фотографии в «СОГАЗ-Мед», заполняли форму на сайте «Комсомольской правды» либо размещали в соцсетях с хештегом #согазмедОМС. Все фотографии участников были выложены на сайте еженедельника для онлайн-голосования: https://www.irk.kp.ru/media/793249.

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