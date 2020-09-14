Итоги избирательной кампании по выборам губернатора Иркутской области подведут в «Комсомольской правде»

Теме выборов «Комсомолка» посвятила уже несколько круглых столов. Фото: "КП" Архив

Круглый стол «Итоги избирательной кампании в губернаторы Иркутской области 2020» состоится в «Комсомольской правде» в Иркутске. Эксперты обсудят опыт трехдневного голосования, предпочтения избирателей, преимущества кандидатов.

Круглый стол состоится 14 сентября в Издательском доме «Комсомольская правда – Байкал» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Начало в 17.00.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.