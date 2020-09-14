Выборы 2020 в Иркутской области: Игорь Кобзев – новый губернатор Приангарья.

Трехдневные выборы 2020 в Иркутской области завершились и уже стали историей. И даже погода сибиряков не испугала – на участки приходили даже целыми семьями. Эксперты отмечают - явка, несмотря на капризы небесной канцелярии, а также пандемии коронавируса, довольно высокая.

- Предварительно явка составила 32,6%, а это 601 243 избирателя, - сообщил председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. - В первый день голосования, 11 сентября, участки посетили 151 тысяча человек (8,11%), во второй, 12 сентября, – 145 тысяч (8%), в третий и главный, 13 сентября,

305 243 человека (16,49%).

А теперь о предварительных итогах выборов 2020 в Иркутской области. Напомним, на пост главы Приангарья претендовали пять кандидатов – Игорь Кобзев (самовыдвижение), Михаил Щапов (КПРФ), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Андрей Духовников (ЛДПР), Геннадий Щадов (КПСС). Уверенную победу одержал Игорь Кобзев - на момент, когда было обработано 98,81% протоколов, он набрал 60,7% голосов или получил поддержку 364 923 сибиряков. Для сравнения, на втором месте Михаил Щапов с 25,59% голосов – отрыв значительный.

Тем временем, в 12 районах и городах выборы 2020 в Иркутской области определили мэров, а также сформировали 12 дум. На многих территориях, кстати, избрали действующих градоначальников, что, пожалуй, говорит о доверии. На небольших территориях избрали новых глав.

- Серьезных жалоб, которые бы поставили под сомнение законность проведения выборов, не поступало, - подчеркнул Илья Дмитриев. - Сейчас на рассмотрении всего одна: в Слюдянском районе комиссия выехала на дом к избирательнице и позволила проголосовать ее мужу, который заранее не подал заявление. Из-за этого просят аннулировать все 150 бюллетеней из общего ящика.

Выборы 2020 в Иркутской области завершены. Когда назовут окончательные итоги? Избирком подведет их ориентировочно в среду, 16 сентября. К этому времени в Иркутск доставят оригиналы протоколов со всех территорий региона. Но на итоги это уже, понятно, не повлияет.

КОНКРЕТНО

Выборы 2020 в Иркутской области

Как разделились мнения сибиряков

Кандидаты на пост главы региона

Кандидат, процент, число голосов

Игорь Кобзев (самовыдвиженец), 60,7%, 364923.

Михаил Щапов (КПРФ),25,59%, 153734.

Геннадий Щадов (КПСС), 4,34%, 26049.

Лариса Егорова (Справедливая Россия), 4,14%, 24847.

Андрей Духовников (ЛДПР), 2,6%, 15603.

Выборы 2020 в Иркутской области

Кандидаты на пост мэров и городов и районов

Территория Победитель/число голосов

Ангарский муниципальный округ – Сергей Петров (65,6%).

Свирск – Владимир Орноев (90,3%)

Черемхово – Вадим Семенов (86,99%)

Зиминский район – Наталья Никитина (37,01%)

Иркутский район – Леонид Фролов (35,73%)

Братский район – Александр Дубровин (57,6%)

Заларинский район – Владимир Самойлович (78,47%)

Качугский район – Евгений Липатов (69,98%)

Мамско-Чуйский район – Алексей Морозов (32,05%)

Нижнеилимский район – Максим Романов (44,46%)

Усть-Кутский район – Сергей Анисимов (35,7%)

Чунский район – Николай Хрычов (77,1%)

КСТАТИ

Выборы 2020 в Иркутской области

Самые активные территории, лидеры по явке

Баяндаевский район – 57,21%

Свирск – 51,94%

Аларский район – 50,29%

Тулунский район – 48,68%

Самые пассивные территории, аутсайдеры по явке

Казачинско-Ленский район – 26,08%

Усть-Илимский район – 25,99%

Братск – 24,41%

Усть-Илимск - 23,34%

Бодайбо и Бодайбинский район–22,6%