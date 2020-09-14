Иркутская область проголосовала за губернатора

Итоги избирательной кампании обсудили в «Комсомольской правде» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Круглый стол «Итоги избирательной кампании в губернаторы Иркутской области - 2020» прошел в «Комсомольской правде». Эксперты обсудили, почему население сделало такой выбор, насколько был удачен опыт трехдневного голосования и почему на популизме далеко не уедешь.

Виктор Игнатенко, доктор юридических наук, профессор, отметил, что на мотивацию проголосовать влияет не менее 30 факторов – погода, дачный сезон, пробки на дорогах и многое другое. А на исход голосования влияют крупные города. В нашем регионе это Иркутск, Ангарск, Братск.

- Есть территории электорально активные, но там мало избирателей. Практика показывает: если Иркутск возьмет планку в 53-55% голосов за одного из кандидатов, то результат по области у этого кандидата будет выше примерно на 5-7%, - сказал Виктор Игнатенко.

Галина Солонина, политический обозреватель, говоря об опыте трехдневного голосования, констатировала, что за этот период проголосовали те, кто и обычно это делает.

- Результаты по явке практически те же, что и в 2015 году, - отметила она. – А вот в целом итоги выборов очень интересны. Особенно показателен город Тулун, который массово поддержал действующего главу региона. Это значит, что люди голосовали за конкретные дела, - подчеркнула Галина Солонина.

Владимир Буханцов, обществовед, также отметил, что главу Приангарья поддержало не только население, но и местные элиты.

- Они наелись оппозиционного ничегонеделанья. У компартии нет повестки дня, она не знает, что делать. Сергей Левченко проявил себя как либерал, как представитель элиты денег. Никой коммунистической идеологии здесь не было и нет.

Виктор Игнатенко, сравнивая нынешнюю избирательную кампанию с 2015 годом, напомнил, что тогда наблюдался подготовленный раскол элит, который хорошо финансировался.

- Сейчас раскола не было. Оппозиции не удался планируемый протест. С Хабаровском Иркутск не надо сравнивать. Левченко сам подал в отставку, толком не объяснив причин. После этого назначенный исполняющий обязанности главы региона объехал всю область, посетив территории, где до этого не ступала нога многих глав региона. Он делами доказал, что может решать задачи, которые ставит перед ним и федеральный центр, и население.

В целом говоря о проблеме выбора, которая стояла перед жителями в 2015 году, профессор отметил: голосование по принципу «выколю себе глаза на зло теще» ни к чему хорошему не приводит.

Виктор Игнатенко также подчеркнул, что сейчас на популизме далеко не уедешь – нужно именно работать, и сейчас в Иркутской области есть прорывные проекты, которые дадут толчок к развитию.

- Появился реальный шанс для ускоренного социально-экономического развития Иркутской области, - сказал он.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.