Первое интервью избранного губернатора Иркутской области: Игорь Кобзев на радио "Комсомольская правда". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев станет гостем студии "Комсомольская правда" в Иркутске в среду, 16 сентября, в 18.00. Глава региона расскажет о том, какие планы он ставит перед собой в новом качестве. Этого интервью, без преувеличения, ждет весь регион.

"Впереди у нас много работы, много проектов. Я уверен, что мы вместе воплотим их в жизнь. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы Иркутская область развивалась, становилась лучше с каждым днем", - заявил Игорь Кобзев сразу после того, как стало известно, что жители региона доверили ему свое будущее.

Трансляция на сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.