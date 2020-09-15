Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 сентября: количество случаев заражения в регионе приблизилось к 18 000 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус, 15 сентября. В регионе продолжают заражаться новой коронавирусной инфекцией. Только за сутки 76 заболевшим поставлен диагноз COVID-19. Всего зараженных в Приангарье остается 1747.

«В больницах под присмотром медиков – 643 пациента», - сообщают региональные власти. – «По сообщениям медиков, 16 из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные 1104 сибиряка лечатся амбулаторно».

Количество случаев заражения коронавирусом в Приангарье с начала пандемии приближается к восемнадцати тысячам – 17 981. Радует, что большинство из них – 15 941 (за сутки +92) – выздоровели.

Но, увы, и в нашем регионе не обошлось без летальных исходов. За сутки скончались еще три пациента: два из них – от COVID-19, причиной смерти еще одного стали сопутствующие заболевания. Всего в Приангарье умерли 293 наших земляка с подтвержденным коронавирусом: 208 не смогли справиться с COVID-19, еще 85 сгубили сопутствующие болезни.

Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 15 сентября: главное здание Иркутского художественного музея открывается после карантина

Один из филиалов Иркутского художественного музея – Галерея сибирского искусства – возобновила работу еще в июле, а вот главное здание, то, что на Ленина, оставалось без посетителей с марта. И вот, наконец, отличная новость для ценителей искусства: с 16 сентября иркутяне смогут посмотреть на живопись. Увидеть сейчас там можно на постоянную экспозицию, а также на две выставки - «Возрожденные шедевры» и «Анатолий Алексеев. Графика».

Важно! Посещение будет только по записи, приходить нужно в защитной маске.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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