Приангарье: популизм уже не в моде. Избиратели смотрят на реальные дела

Итоги избирательной кампании 2020 обсудили в "Комсомольской правде".

Плюсы и минусы трехдневных выборов, насколько они удобны для жителей региона и избирательной системы в целом, почему Иркутская область сделала именно такой выбор и какой может быть повестка на ближайшие пять лет для губернатора. Эти и многие другие вопросы обсудили участники круглого стола «Итоги избирательной кампании в губернаторы Иркутской области 2020 года». Мероприятие состоялось 14 сентября в Иркутске.

По мнению экспертов, трехдневные выборы в существующих условиях оправданы. «В мире существует практика, когда голосование продолжается в течение не одного дня, а семи. Как правило, многодневное голосование организуют для референдумов и плебисцитов. В Иркутской области такое решение связано с тем, чтобы не допустить концентрации большого числа избирателей на участках», - отметил доктор юридических наук, профессор Виктор Игнатенко.

«Время для голосования продлевали, к примеру, в Индии, - рассказал обществовед Владимир Буханцов. – Это дает избирателям дополнительную возможность высказаться. Важно исходить их имеющейся ситуации и потребности избирателей: «Я хочу проголосовать, почему меня ограничивают (по времени)?» По мнению эксперта, такой формат голосования способствовал тому, что на участки пришло бОльшее число жителей региона: «Многие проголосовали в пятницу 11 сентября, это просто удобно».

Участники круглого стола отметили, что на исход выборов повлияло сразу несколько факторов. Первый – это политическая картина в регионе. «В 2015 году в Приангарье произошел раскол элит, - рассказал Виктор Игнатенко. – Есть даже конкретные цифры: в течение года в этот раскол было инвестировано 600 млн. рублей. В нынешнем году мы уже не наблюдали раскола элит, не удался планируемый политический реванш КПРФ, сам кандидат (врио губернатора Игорь Кобзев) очень мобилен, конкретен. Он побывал в тех территориях, где уже несколько десятков лет не ступала нога многих политических деятелей. Избиратели увидели в Игоре Кобзеве человека, у которого есть воля для того, чтобы решать конкретные проблемы или сдвинуть их решение с мертвой точки».

Второй фактор – губернаторство коммуниста Сергея Левченко. «Я считаю одним из авторов победы Игоря Кобзева его предшественника, - отметила Галина Солонина. – Сергей Левченко демонстрировал политику отказа от участия региона в федеральных программах. На мой взгляд, Левченко предпочитал тратить областные деньги потому, что за ни не нужно было отчитываться перед федеральным центром. Думаю, что в ближайшие годы мы увидим участие Иркутской области во многих федеральных программах. В этом заинтересованы жители в том числе и потому, что им важно ощущать себя частью большой страны, чувствовать поддержку федерации».

Владимир Буханцов считает, что жители региона «наелись оппозиционного ничегонеделанья» и устали «ходить под красным знаменем». В то время, как у компартии нет повестки дня, она не знает, что делать.

По мнению Галины Солониной, нынешние выборы показали, что Иркутская область вновь задает политические тренды: «В 2015 году мы возглавили парад протестов: был избран «красный» губернатор, в Законодательное собрание прошло больше представителей КПРФ, чем «Единой России». Сейчас маятник качнулся в другую сторону: губернатором избран ставленник власти. «Медведи» одержали сокрушительную победу, проведя в мэры восемь из 12 кандидатов от своей партии».

Эксперты отметили, что Игорь Кобзев пользуется поддержкой федерального центра. Владимир Путин направил его в наш регион как кризис-менеджера. Президент постоянно интересуется тем, что происходит в регионе, и помогает. Жители своими глазами смогли убедиться в том, что вопросы решаются, приходят деньги из федерального центра. «Очень многое сделано в Тулуне, - подчеркнула Галина Солонина. – Поэтому вполне закономерен итог выборов в этой территории: за врио проголосовало 74% пришедших на участки в Тулуне и 76% - в Тулунском районе. Это было действительно народное голосование - не за слова, а за дела».

«С самого начала врио губернатора Игорь Кобзев задал очень серьезный ритм», - подчеркнул Виктор Игнатенко. Доктор исторических наук, писатель Станислав Гольдфарб отметил, что для него «точкой невозврата» симпатии к врио стало оперативное решение вопроса по строительству суворовского училища. Многие политики обещали, и ничего не происходило. «Когда в регион приехали военные строители, я понял, что всё будет сделано», - сказал он.

«Активная работа идет на площадке БЦБК и «Усольехимпрома», - рассказала Галина Солонина. – Это настоящая работа, а не «пилеж», который мы наблюдали последние четыре года. Там есть комплексные решения. Это важная, тяжелая история, за которую неохотно берутся чиновники. Таких историй не боятся только люди с государственным сознанием».

Участники круглого стола считают, что противостояние элит – довольно закономерный, естественный процесс. Преимуществом Игоря Кобзева является то, что он остается над схваткой, ведь у него нет своего бизнеса в регионе. «Игорь Кобзев – представитель не экономической, а служилой элиты», - уверен Владимир Буханцов. «Будет меньше оснований для конфронтаций», - считает Виктор Игнатенко. По его мнению, сейчас региону нужны прорывные проекты, в числе которых – газификация, разработка полезных ископаемых (золоторудное месторождение Сухой Лог, калийное месторождение и другие), создание научно-образовательного центра «Байкал», который объединил бы высшую школу, науку, власть и экономическую сферу.

Резюмируя итоги круглого стола, эксперты подчеркнули: популизм уже не в моде, избиратели смотрят на конкретные дела. «Не могу сказать, что для Иркутской области наступила новая эра, но определенно наступило новое время. Мы это выстрадали: были многие годы конфронтаций, непонимания, провальных проектов», - рассказал Станислав Гольдфарб. Виктор Игнатенко считает, что сейчас появился шанс для ускоренного социально-экономического развития Иркутской области.