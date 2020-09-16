Перекрытие дорог в Иркутске в сентябре 2020: на каких улицах идет ремонт

Из-за реконструкции проезд по путепроводу на Джамбула ограничат на восемь месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перекрытие дорог в Иркутске в сентябре 2020 продолжается. Так, путепровод по улице Джамбула будут реконструировать целых восемь месяцев, с 16 сентября до 15 мая следующего года! На это время перекроют две полосы из четырех, то есть останется всего по одной на каждое направление - из центра в Ленинский район и обратно. В этом месте автомобилисты и так всегда застревают в часы-пик, а теперь пробок тем более не избежать.

- По заключению экспертов, путепровод в аварийном состоянии, - пояснила необходимость работ заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова. - Предстоит ремонт бетонных конструкций. Изначально планировалось перекрыть весь путепровод. Однако, учитывая значимость магистрали, решили разбить работы на два этапа с частичным перекрытием. Просим отнестись с пониманием, планировать свое время и маршрут.

Итак, если вы направляетесь из Ленинского района в центр Иркутска, то для вас открыта крайняя правая полоса. Если обратно – то соседняя. Важно, что маршрутки будут двигаться по обычной схеме, а вот автомобилистам советуют объезжать улицу Джамбула по Иркутной. То есть, миновав Глазковский мост в сторону Ленинского района, сразу поворачивайте направо. Внимательно смотрите на дорожные знаки и разметку.

Путепровод в аварийном состоянии, ремонт необходим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А в идеале – вообще пока избегать Глазковский мост. Да-да, именно так. Никому же не хочется простаивать часами в пробках. А поскольку общественный транспорт все равно будет ездить по Джамбула, то без заторов никак. Как вариант, на личных авто двигаться через Иннокентьевский и Академический мосты. Да, долго, но в объезд, скорее всего, получится проехать даже быстрее. А большегрузам дорога на путепровод и вовсе закрыта.

Ну а вторую половину путепровода перекроют на ремонт с 15 мая до 1 ноября следующего года. Так что придется автомобилистам потерпеть неудобства довольно долго. Зато после реконструкции ездить и ходить по нему будет безопасно.

Красным показана схема объезда улицы Джамбула для автомобилей. Фото: администрация Иркутска.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще перекрыто

Внимание, автомобилисты! Рассказываем, где еще будет перекрытие дорог в Иркутске в сентябре 2020.

До 22 сентября нельзя проехать по улице Кожзаводская от улицы Сурнова до Рабочего Штаба - там ремонтируют теплосети.

С 16 сентября знак «кирпич» появится еще в двух точках. Так, на месяц перекрыта Цесовская Набережная. Не вся, а от улицы Полины Осипенко до Николая Гаврилова, где построят ливневую канализацию.

- Также до 16 октября будет поэтапно закрываться проезд по улице Гончарова от улицы Костычева до Левитана, - добавили в пресс-службе администрации Иркутска.

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