«Привидение гуляет!»: загадочную сущность запечатлела камера видеонаблюдения в музее в Забайкалье

Вот это белое пятнышко "мечется" по залу. Фото: скриншот видео.

Поздний вечер. Охранник выходит из музейного зала, выключая свет. И вдруг какое-то белое пятнышко начинает словно метаться по комнате среди вещей и мебели. Что это? Блик на камере видеонаблюдения, пылинка или мушка? Сотрудники Нерчинского краеведческого музея в Забайкалье, где и были сняты эти кадры, не на шутку заволновались - а вдруг в объектив попало привидение! Экспозиции расположены в старинном дворце купца Бутина, а среди местных ходит поверье, что здание - не без аномалий.

- О привидении во дворце Бутиных мы рассказывали не единожды. В разные годы разные люди его видели "вживую", слышали дыхание, шаги, скрип полов, - рассказали сотрудники музея в комментариях к видео, выложенному на Youtube. - Прошлой зимой в музейных залах были установлены камеры видеонаблюдения. И вот совершенно случайный просмотр ночной съемки с 8 на 9 сентября принес новый сюрприз. В зале, где сейчас расположены выставки о бурятах и эвенках (где, кстати, представлены предметы буддизма и шаманизма), а также фотографии путешествий хозяев дворца, было зафиксировано повергнувшее нас в шок явление. Это не постановочный трюк, а реальная видеозапись с камеры наблюдения.

В комментариях посыпались версии, что же это такое. Одни шутят: «В старом дворце обязательно должно быть привидение!», «Бутин по комнате ходит, размышляет». Другие настроены скептически: «Либо мухи, либо пылинки". "Паутина перед камерой не висит?»

«Комсомолка» попросила прокомментировать ролик директора Нерчинского краеведческого музея Алексадра Литвинцева.

- Во все годы - от Советских времен до современности - мы слышали множество историй, свидетельств, - рассказывает о легенде Александр Литвинцев. - Что касается данного случая - чистая случайность. Научный сотрудник вечером ждала позднюю экскурсионную группу командировочных, от скуки попросила сторожа показать, как выглядят залы ночью. Стали смотреть, и... Может, все и раньше фиксировалось, но углядели впервые только 9 сентября. Теперь просматриваем съемки после каждой ночи. Иногда тихо, иногда снова "шевеления и движения" именно в этом зале. Камеру проверили-протерли на сто раз. Пока объяснить не можем, у комментаторов версии разные.

Чтобы бы это ни было, а интернет-пользователям видео с загадочной «сущностью» очень даже понравилось – его уже посмотрели больше 10 тысяч раз.