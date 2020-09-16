Последствия ливня в Иркутске: мост смыло, утки плавают на дорогах, набережная в воде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Таких продолжительных осенних ливней Иркутск не видел давно. Несколько дней, как в знаменитой песне «Непогода» «словно из водопровода» лила на сибиряков вода. Аналитики Яндекса даже посчитали, что 15 сентября было таким дождливым впервые за 60 лет. В Иркутске даже ввели режим повышенной готовности и не мудрено: в городе подтопило 19 улиц, вода в районе Боково и Селиванихи вышла из берегов. Там строили дамбы, возводили их и в близи Ушаковки – улица Вилюйская, близлежащие садоводства.

Сегодня, когда на улице начало светит солнце, многие решили поделиться фотографиями с последствиями ливня в Иркутске. Снимки постят в соцсетях. Это – набережная в районе Фортуны. На фото заметно, что уровень воды в реке немало поднялся. По нижнему ярусу уже не погулять. Зато и к воде спускаться не нужно. Вот она – близко.

Одно из самых печальных последствий ливня в Иркутске – смытый мост через реку Ушаковка. В одной из групп в соцсетях сообщили, что его уже нет. Перебраться на другой берег сегодня не получится.

В микрорайоне Юбилейный разлилось озеро с уточками и пернатые не упустили эту возможность, поплавали прямо по дороге, которая ведет в «Госпиталю ветеранов».

А это - затонувшая по самое сидение скамейка, к которой уже никак не подобраться. Юмористы в комментариях шутят «отличное место для рыбалки оборудовали».

В Шелеховском районе подтопило садоводство, привязанные на участках собаки оказались в воде. Так и застыть четвероногим недолго. Сотрудники питомника «К-9», конечно, поехали спасать.

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