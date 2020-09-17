Иркутск в топ-10 регионов страны с самыми низкими расходами на ЖКХ. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Эксперты РИА «Рейтинг» сравнили стоимость расходов на коммуналку по всей стране. Жителям Иркутска и всего региона можно только порадоваться тому, что наши платежки по ЖКХ отнимают меньший процент средств из семейного бюджета, чем в прошлом году. Это раз. Потом, Приангарье входит в топ-10 регионов страны, где коммуналка обходится дешевле. Ну и, наконец, сама средняя сумма в том же счете за услуги относительно невысока. Разбираемся по порядку.

Где на коммуналке экономят

Если смотреть чистые траты, то больше всего они даже не у москвичей, которые тратят на блага цивилизации приличную сумму - 7792 рубля, а у жителей Камчатки в среднем больше 9 тысяч рублей. На втором месте Магадан, здесь сумма в чеке 8780 рублей. На четвертом и пятом местах по расходам жители Ненецкого и Ямало-Ненецкого округа. Также солидные счета у тех, кто владеет недвижимостью в Мурманске, - 7407 рублей. Из ближайших к Иркутску регионов в лидерах Хабаровск, здесь в платежках фигурируют суммы больше 6 тысяч в месяц.

А где средств уходит меньше всего? В списке счастливчиков уральский Курган и два сибирских региона - республики Тыва и Алтай. Здесь тратят меньше 2600 рублей.

Что касается других наших соседей, то до трех тысяч значится в счетах за ЖКХ у жителей Абакана, Новосибирска, Барнаула, Омска, Томска. Иркутск и Кемерово в золотой серединке - средняя семья тратит на коммуналку чуть больше трех тысяч. В ставшими дальневосточными Улан-Удэ и Чите затраты побольше - на уровне 3400 - 3700 рублей.

А вот где суммы за горячую и холодную воду и все прочее зашкаливают, так это в Красноярске - 5738 рублей! Вы еще завидуете соседям, которым приходится тратить на оплату квартиры больше 11% доходов?

7,4% всех трат - за услуги ЖКХ

Составляя рейтинг, аналитики учли и то, что доходы и расходы везде разные. Где-то платят северные зарплаты, есть нефтянка, а где-то достаток поскромнее. Конечно, уровень жизни у каждого свой, но есть средние цифры. В первую десятку по минимальным затратам на ЖКХ вошли те регионы, жители которых отдают за коммуналку до 8% от всех расходов.

И тут расклад такой. Вперед с большим отрывом вырвалась Ингушетия. Здесь средний счет за ЖКХ около трех тысяч рублей. Но если пересчитать к уровню трат, то получается совсем мало - 4,9%. На второй позиции Дагестан примерно с теми же издержками, но они составляют 5,1% от того, что здесь зарабатывают. В Москве, несмотря на приличную сумму в платежке, она составляет 7,2%, так как и бюджет побольше.

А вот следующие строчки рейтинга топ-10 оккупировала Сибирь. Кроме Тувы, Алтая и Хакасии, где расходы составляют по 7,3%, в перечне еще Иркутская область (7,4%) и Новосибирская (7,7%).

А вот жителям других областей Сибири повезло меньше. Около 9% тратят на коммуналку в Барнауле, около 10% жители Томска и Омска, еще больше в Бурятии. Рекорд в Сибири все у того же Красноярска.

А самую большую долю доходов на это тратят в Республике Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магадане (12,9%). Всего же свыше 10% своих трат направляют на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов РФ.