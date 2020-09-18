33 сессия областного парламента: вступление в должность губернатора и социальные законы

18 сентября Игорь Кобзев стал губернатором Иркутской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
33 сессия областного парламента прошла в необычном формате. Так, 16 сентября, депутаты рассматривали вопросы и проекты законов, а 18-го, в пятницу, состоялась церемония вступления в должность губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Смотрите лучшие кадры с двух заседаний сессии Законодательного Собрания региона.
По Уставу Иркутской области Игорь Кобзев принес присягу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Игорь Кобзев набрал 369759 голосов избирателей, что составляет 60,79%, то есть более половины.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В зале - депутаты Госдумы РФ, руководители федеральных структур, представители областного правительства, мэры районов и городов, общественность.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Почетный гражданин Иркутской области Владимир Потапов поздравляет Игоря Кобзева.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Александр Ведерников заметил, что Игорь Иванович всегда приходит на заседания и выразил уверенность, что сотрудничество продолжится.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Наталья - супруга Игоря Кобзева.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Церемония вступления в должность губернатора – это продолжение сессии, первая часть которой прошла 16 сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Всего в повестке было 40 вопросов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
И один из важнейших - депутаты одобрили закон о выплатах на первого ребенка в Иркутской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Если закон примут 24 260 рублей получат родители, у которых родится первенец.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Все, что потребуется в будущем от родителей первенца, это написать заявление на получение выплату.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Парламентарии установили прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2021 год. Он составит 10003 рубля.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Также обсудили депутаты изменения в областной закон, касающиеся реабилитированных граждан и пострадавших от политических репрессий.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Елена Апанович выступала по вопросу учебных расходов на 2021 год.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА