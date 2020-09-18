33 сессия областного парламента: вступление в должность губернатора и социальные законы

18 сентября Игорь Кобзев стал губернатором Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33 сессия областного парламента прошла в необычном формате. Так, 16 сентября, депутаты рассматривали вопросы и проекты законов, а 18-го, в пятницу, состоялась церемония вступления в должность губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Смотрите лучшие кадры с двух заседаний сессии Законодательного Собрания региона.

По Уставу Иркутской области Игорь Кобзев принес присягу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игорь Кобзев набрал 369759 голосов избирателей, что составляет 60,79%, то есть более половины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В зале - депутаты Госдумы РФ, руководители федеральных структур, представители областного правительства, мэры районов и городов, общественность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почетный гражданин Иркутской области Владимир Потапов поздравляет Игоря Кобзева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Ведерников заметил, что Игорь Иванович всегда приходит на заседания и выразил уверенность, что сотрудничество продолжится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наталья - супруга Игоря Кобзева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Церемония вступления в должность губернатора – это продолжение сессии, первая часть которой прошла 16 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего в повестке было 40 вопросов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И один из важнейших - депутаты одобрили закон о выплатах на первого ребенка в Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если закон примут 24 260 рублей получат родители, у которых родится первенец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все, что потребуется в будущем от родителей первенца, это написать заявление на получение выплату. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парламентарии установили прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2021 год. Он составит 10003 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также обсудили депутаты изменения в областной закон, касающиеся реабилитированных граждан и пострадавших от политических репрессий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА