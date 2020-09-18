Рынок труда оживает после пандемии: вакансий в Иркутской области стало больше на 16%

Рынок труда восстанавливается после карантина. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Потеряли работу из-за коронавируса? Есть шансы снова устроиться! После пандемии рынок труда в Иркутской области быстро оживает. Цифры в подтверждение: к концу лета предложений на сайтах по поиску работы стало больше на 16%. Вышли из спячки и те, кто в поиске. Новые резюме появляются каждый месяц.

Вырос спрос на персонал

- Весной количество вакансий в регионе снижалось: в апреле на 3%, в мае на 2%, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова. - А летом мы наблюдали постепенное оживление, которого очень ждали и работодатели, и соискатели. Так, в августе в обычном режиме открылись рестораны и кафе, поэтому вырос спрос на персонал.

Быстрее всех воспряла самая пострадавшая от пандемии сфера - «Туризм, гостиницы, рестораны». Число вакансий для поваров, барменов, хостес, официантов, горничных и мойщиков посуды в августе выросло на 88%! Домашний персонал (а это няни, сиделки, домработницы, личные водители) стал нужнее на 57%, а администраторы и менеджеры - на 27%.

А вот спортивные клубы, салоны красоты, а также сферы строительства, транспорта и логистики не так остро нуждаются в новых сотрудниках. Там прирост вакансий в августе составил всего 7%. Спрос на специалистов по масс-медиа, искусству и развлечениям и вовсе упал на 71%. Вполне объяснимо, ведь из-за коронавируса до сих пор не проводятся массовые мероприятия, праздники, концерты, все еще закрыты театры.

Куда хотят устроиться сами жители Приангарья? К концу лета активнее стали выкладывать резюме юристы, госслужащие, работники производства, инженеры и системные администраторы. Чего, кстати, не скажешь о специалистах по продажам, консультантах и рабочем персонале.

- Конкуренция в Иркутской области в августе составила пять резюме на вакансию, - добавляют аналитики. - Это соответствует норме. С одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой - соискатели могут в комфортные сроки найти новое место. В июле ситуация была более напряженной - 5,6 резюме на вакансию.

Зарплата: ожидание и реальность совпадают

Хочется-то не просто работать, а зарабатывать. На какой доход могут рассчитывать жители Приангарья? Специалисты Иркутскстата подсчитали, что самые большие зарплаты, в среднем 99,4 тысячи рублей, с января по июнь этого года начисляли специалистам по добыче полезных ископаемых, а самые маленькие - 25,5 тысячи - персоналу гостиниц и общепита. И это до вычета налогов, сумма на руки будет еще меньше.

Интересно, что ожидания и реальность по зарплате в Иркутске чаще всего совпадают. Это в среднем 30 тысяч рублей, по данным сервиса «Авито Работа».

- Однако некоторые себя недооценивают, - комментируют аналитики сервиса. - Например, специалисты маркетинга, рекламы, PR указывают в резюме 20 тысяч рублей в месяц, тогда как работодатели готовы платить им 30 тысяч. Специалисты по ЖКХ и эксплуатации, наоборот, хотели бы получать больше рыночного уровня: они в среднем претендуют на 30 тысяч, а им готовы платить только 25.

При этом, как отмечают эксперты, если кандидат успешный и талантливый, то работодатель не поскупится и «нарисует» ему зарплату повыше. Так что все в наших руках. А если опыта маловато, то и за скромную сумму могут не принять.

Более того, указывать слишком маленькие цифры в резюме даже вредно! Видя, что кандидаты умерили аппетит, работодатели подстраиваются под них и платят меньше. За год в Иркутске разрыв между зарплатами в вакансиях и резюме снизился в сферах «Госслужба, НКО» и «Транспорт, логистика».

Если смотреть общие данные по стране, то свой труд сильнее всех недооценивают строители и медики!

- Влияют тенденции найма этого года, - комментирует управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. - Из-за пандемии коронавируса строители, медики и фармацевты вошли в топ самых высокооплачиваемых и востребованных профессий. Это связано с заболеваемостью и с тем, что в этом году многие мигранты, занятые в строительной отрасли, не смогли приехать на сезонные работы.

Изучим статистику по городам. Оказывается, зарплату в своих резюме сильнее всех занижают жители Барнаула, которым готовы платить больше на целых 50%. На втором месте Красноярск, где сотрудникам обещают доход на 26% выше, чем они ждут. На третьем - Нижний Новгород, где работодатель предлагает зарплату выше ожидаемой на 24%.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алина ДАНИЛЕНКО, директор кадрового агентства:

Рабочих - дефицит

- После пандемии в Иркутской области подскочил спрос на строителей, машинистов экскаваторов и автокранов, сварщиков, инженеров, водителей на вахту и рабочих других специальностей. Почему? Границы закрыты, иностранные граждане не могут приехать на производства, из-за этого образовался дефицит рабочих. Их теперь ищут среди соотечественников, охотно приглашают из других регионов и даже готовы увеличить предложение по зарплате, если долго не могут закрыть вакансию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Безработица растет, но медленнее

В Иркутской области все еще растет уровень безработицы. По данным министерства труда и занятости региона на 18 сентября, он составляет 5,4%. Еще месяц назад безработица в регионе была на уровне 4,8%. Но прирост, судя по статистике, замедлился.

Сейчас безработными официально признаны 62 999 жителей Приангарья, а дистанционно трудятся 21 946 человек. Удаленка, кстати, за время пандемии пришлась по душе многим сотрудникам и шефам - это экономно, и в кризис помогло сохранить рабочие места.

КОНКРЕТНО

Кому сколько платят

Сфера Средняя зарплата до вычета налогов (тыс. руб.)

Добыча полезных ископаемых 99,4

Финансовая и страховая деятельность 65,3

Госуправление и военная безопасность, соцобеспечение 58,7

Научные и технические специальности 58

Транспортировка и хранение 57,2

Обеспечение электроэнергией, паром, газом, кондиционирование 54,2

Информация и связь 52,5

Обрабатывающие производства 49,9

Здравоохранение и соцуслуги 47,1

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыбалка, рыбоводство 44,6

Образование 41,2

Культура, спорт, досуг и развлечения 40,1

Административная работа 36,4

Строительство 36,2

ЖКХ 35,3

Сделки с недвижимостью 28,7

Торговля, ремонт 27,6

Гостиницы и общепит 25,5

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Горячая линия Министерства труда и занятости Иркутской области

8-950-068-15-10