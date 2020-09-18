Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 сентября: 4217 контактировавших с больными COVID-19 в регионе на самоизоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 18 сентября. В Приангарье увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания. Сегодня, Оперативный штаб по коронавирусу сообщил о 123 новых заболевших. Суточный прирост больше сотни зараженных был последний раз 21 августа – почти месяц назад. Все остальные дни колебался на уровне 67-89 случаев заражения COVID-19.

Количество случаев заражения в регионе выросло до 18 262.

«В больницах 18 сентября остаются 697 пациентов», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1032 зараженных новой коронавирусной инфекцией получают лечение амбулаторно».

Радует, что большинство заболевших с инфекцией уже справились: за сутки выписали 95 человек, всего выздоровели 16 235 сибиряков.

Увы, для 298 человек борьба с коронавирусом закончилась смертью. За сутки умерли еще двое. COVID-19 стал причиной кончины в регионе 212 человек, еще 86 с таким же диагнозом скончались от сопутствующих заболеваний.

«4217 человек в Иркутской области находятся на самоизоляции», - сообщает Министерство здравоохранения Приангарья. – «С начала распространения COVID-19 проведено уже 636 215 тестирований».

Статистика коронавируса. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 18 сентября: первая партия вакцина от COVID-19

Сегодня Иркутская область ждет поступления вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». Сразу скажем, партия небольшая – всего 42 дозы. Поставят прививку, скорей всего, медработникам.

Такое количество доз ожидают все регионы страны. Сейчас идет третий этап испытания вакцины. Подробнее о том кому положена прививка, какие есть противопоказания – читайте здесь.

Коронавирус в Иркутске, 18 сентября: коэффициент летальности от COVID-19 в регионе 1,49%

В Иркутской области за неделю с 11 по 17 сентября вырос индекс летальности заболевших коронавирусом на 0, 01 %. Сейчас в нашем регионе он составляет 1, 49%.

«Тройка антилидеров Сибири не изменилась: Новосибирская область - 3,27%, Красноярский край - 2,82% и Омская область - 2,53%», - сообщает Информационный центр по коронавирусу. – «Эти регионы все еще в первой десятке субъектов России с самым высоким индексом летальности, их показатели значительно выше среднесибирских и общероссийских».

Самый низкий коэффициент в Сибири все также показывает Республика Алтай – 0, 45%. Однако, и там индекс прибавил плюс 0, 12%. За минувшую неделю летальных исходов не удалось избежать и там – умерли четыре человека.

Индекс летальности в среднем по Сибири увеличился на 0,01%. Он выше общероссийского показателя в 1,76%.

Индекс летальности от коронавируса в Сибири. Фото: ИЦК

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