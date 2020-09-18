Игорь Кобзев на заседании 33 сессии Заксобрания вступил в должность губернатора Иркутской области

Игорь Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области. Это историческое событие произошло на заседании 33 сессии Законодательного Собрания региона под руководством спикера Александра Ведерникова 18 сентября. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, депутаты Госдумы РФ, руководители федеральных структур, представители областного правительства, мэры районов и городов, общественность.

Начиная заседание, председатель избиркома Иркутской области Илья Дмитриев напомнил, что досрочные выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. Игорь Кобзев набрал 369759 голосов избирателей, что составляет 60,79%, то есть более половины.

Игорь Кобзев принял присягу на сессии Законодательного Собрания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По Уставу Иркутской области Игорь Кобзев принес присягу. От имени депутатов областного парламента Александр Ведерников поздравил Игоря Кобзева с этим значимым событием.

Александр Ведерников поздравил Игоря Кобзева с вступлением в должность и выразил уверенность, что совместная работа продолжится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Мы рады, что вы выбрали формат постоянного и прямого диалога с законодательным органом, - сказал спикер. – Уверен, продолжим работать в таком ключе вместе на дальнейшее экономическое развитие территорий и в интересах их жителей, которых представляют депутаты Законодательного Собрания. Спасибо вам за этот диалог и плодотворное взаимодействие, который вы уже сформировали с депутатским корпусом».

Поздравил Игоря Кобзева и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он отметил, что Игорь Кобзев за 9 месяцев на посту врио губернатора проделал большую работу, в частности, связанную с ликвидацией последствий наводнения 2019 года, с мертвой точки сдвинулся также вопрос устранения отходов с площадок «Усольехимпрома» и БЦБК. Сергей Меняйло пожелал избранному губернатору объединить все силы, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом страны и решить проблемы, которые есть в регионе. Со вступлением в должность избранного губернатора поздравили также почетный гражданин Иркутской области Владимир Потапов и председатель Общественной палаты региона Владимир Шпрах. А в завершении церемонии Игорь Кобзев поблагодарил всех за доверие.

«Ваше доверие значит для меня многое, - сказал губернатор. - И я приложу все усилия, чтобы его оправдать. Осознаю огромную ответственность перед каждым жителем. Работая врио 9 месяцев, провел много встреч с людьми и именно они, а не сухие цифры отчетов, помогли мне понять, что волнует людей, на что обратить внимание, где сосредоточиться при решении проблемных задач. Такие встречи продолжу. Власть должна работать для людей и на их благо.

Игорь Кобзев напомнил, что в своем послании Законодательному Собранию, а после и в предвыборной программе обозначил основные направлении развития Иркутской области. Это, прежде всего, повышение качества жизни людей, рост во всех отраслях экономики и социальной сферы. И подчеркнул, что работа власти будет выстраиваться консолидировано, на принципах открытости и в интересах жителей.

«Важно не сбавляя темпов продолжать эту работу, объединить усилия и вместе сделать область динамичным успешным регионом, где хочется жить, работать и растить детей… Я дал слово офицера, что смогу оправдать оказанное доверие и сегодня еще раз его подтверждаю. Честь имею».

Кстати, 33 сессия областного парламента прошла в необычном формате. Церемония вступления в должность губернатора – это продолжение сессии. А началась она 16 сентября. В тот день депутаты рассмотрели основные вопросы и проекты законов. Всего их было в повестке 40. И один из важнейших - депутаты одобрили закон о выплатах на первого ребенка в Иркутской области. Инициатива направлена на поддержку семей с небольшим доходом.

Выплаты на первого ребенка - одна из главных тем сессии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект закона предусматривает, что на единовременную выплату смогут претендовать семьи, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приангарье. Авторами инициативы стали Александр Гаськов, Георгий Любенков, Ольга Безродных, Светлана Шевченко и Виктор Побойкин.

- Считаем, что это усилит социальную защиту семей с детьми, - пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента Александр Гаськов. – Мы подробно рассмотрели этот вопрос на заседаниях комитета, замечания и дополнения учтем ко второму чтению.

Все, что потребуется в будущем от родителей первенца, это написать заявление на получение выплату. Планируется, что на эти цели из областного бюджета потребуется около 160 млн рублей в год.

В свою очередь, депутат Олег Попов заметил, что мера, действительно, станет «приятным бонусом» для семей, но поинтересовался, какие нюансы принимались во внимание. Александр Гаськов привел статистику рождаемости. Она, увы, снижается. Если в 2018 году на свет появилось в Приангарье 10752 ребенка, то в 2019-ом – 9922, а в этом году ожидается, что родившихся будет не более 9 тысяч.

Кроме того, на сессии 16 сентября парламентарии установили прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2021 год. Он составит 10003 рубля, что больше на 506 рублей, чем в этом году. Сумма выше (!), чем в целом в России (9512 рублей). Именно поэтому у нас введена региональная социальная доплата, которая коснется в 2021 году 88,5 тысяч жителей области. На ее выплату потребуется 3,15 млрд рублей, из них из федерального бюджета выделят 2,5 млрд рублей.

Обсуждая эту тему, депутаты отметили, что прожиточный минимум нужно поднимать. Вице-спикер Ольга Носенко предложила в следующем году проработать вопрос изменения методики расчета величины, в том числе совместно с федеральным центром.

- У пенсионеров есть дополнительные расходы на лекарства, они должны больше отдыхать, покупать качественные продукты, поэтому и размер прожиточного минимума должен быть соответствующим, не меньше МРОТа, – подчеркнула Ольга Носенко.

Также обсудили депутаты изменения в областной закон, касающиеся реабилитированных граждан и пострадавших от политических репрессий. В регионе сегодня проживают 123 человека, имеющих такой статус. Они имеют разные льготы, в том числе – раз в год компенсацию проезда в поездах дальнего следования по России в обе стороны («туда» и «обратно»).

Депутаты рассмотрели на сессии 16 сентября несколько социально важных законопроектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Компенсация положена, если человек едет в жестком вагоне с 4-местными купе скорого поезда, - рассказал Евгений Сарсенбаев. - Однако не всегда есть возможность купить билеты в вагоны такого класса. Люди вынуждены ехать в вагонах повышенной комфортности, но компенсация в таком случае не предусмотрена.

Предлагается компенсировать стоимость проезда даже в фирменных поездах. Просто она будет не выше установленной.