"Мама, я хочу к тебе!" 15-летнюю девочку,сбежавшую от отца-тирана в Таиланде, спасли и отправили в Иркутск

"Мама, я хочу к тебе!" 15-летнюю девочку. сбежавшую от отца-тирана, спасли в посольстве в Таиланде и отправили в Иркутск.

Пятнадцать лет назад, когда совсем юная девчонка Аня вместо учебы в Иркутске уехала в Таиланд. Не одна, вместе с любимым. Студент из Лаоса, в которого она влюбилась без памяти, как раз заканчивал российский вуз. Тут-то они и познакомились и создали "ячейку общества". Правда, неофициально. Жить решили в Тае. И все эти годы в Бангкоке, как многие эмигранты, они занимались организацией туров. Жили по-разному, но в основном дружно. Сначала на свет появилась Катя - вся в папу, только высокая и большеглазая. А совсем недавно - и Миша, ему всего только пара месяцев. К тому времени о всяких туристах в Паттайе и Пхукете уже забыли из-за коронавируса, а семья еле сводила концы с концами. Нечем было оплатить за роды ( скинулись русские соотечественники), не на что было возить малыша к врачу и на прививки, и папа запретил эти "лишние" расходы. А когда понял, что жена с детьми хочет уехать в Россию, закрыл их под замок.

Волонтерам пришлось буквально похищать из собственной квартиры Аню, ее двухмесячного сына Мишу, меняя пароли и явки, везти на нескольких машинах в посольство, чтобы по фотокопиям оформить документы, которых просто не было. Охранять в аэропорту и отправлять на родину. Настоящий детектив! Но с потерявшим голову от обрушившихся на него экономических бед папой-лаосцем оставалась Катюша, которую тоже надо было спасать. Сейчас когда девочка уже в Сибири, и волонтеры решили рассказать, как удалось доставить ребенка в Иркутск.

Спасти 15-летнюю Катю.

Первым делом за домом в пригороде Бангкока, где могли быть Катя и ее папа, по всем правилам приключенческого жанра ( только, увы, это жизнь!) было установлено круглосуточное наблюдение. Света в окнах не было, людей поблизости тоже. Замок висел на двери.

"Аня оптимистично высказала мысль, что отец отвез ребенка в Лаос отмечать веселый праздник Сонг Кран, но … девочка перестала общаться с подружками. Зато двух человек, очень похожих на нее и ее отца, заметили очень далеко от Паттайи. На мотике. Вполне возможно, что он решил спрятать дочь в каком-то полулегальном лаосском таборе, и мы ее больше никогда не увидим", - рассказывает один из организаторов операции, Светлана Шерстобоева. Это благодаря ее сообществу "Паттайя от А до Я" беглецы оказались в России.

Как вычислить девочку? Решили закинуть ей деньги на телефон. Вдруг он у нее и девочка откликнется. Сработало!

- Я звоню тебе из туалета, мама. Папа увозит меня куда-то непонятно куда. Он забрал меня из школы, сказал, что я больше не буду учиться. Я хочу к тебе…, - позвонила Катя маме в Черемхово.

- У тебя есть телефон тети Вали? Свяжись с ней, она помо…

И связь прервалась. "Тетя Валя" - это одна из тех россиянок в Таиланде, что стали для семьи ниточкой помощи. И вот уже, благодаря данным геолокации, автомобиль с волонтерами отправляется в погоню за Катей и ее папой. Девочку решено было выкрасть. как только мужчина ослабит бдительность. Вскоре волонтеры получили весточку: «вот наш отель в Бангкоке, здесь мы будем ночевать. Как только он уснет, я убегу».

Из переписки с девочкой.

Катя так и не вышла. Как оказалось, она попробовала открыть дверь, но замок щелкнул, и папа вернул ее назад. Наутро поисковики разбудили мать с недобрыми новостями: ребенок по-прежнему с отцом, ничего сделать пока не можем. И тут Аня вспоминает, что Катя, тайно звоня ей из туалета, обмолвилась, что отец наутро собирается в российское посольство.

Из Бангкока волонтеры буквально чудом отправили Катю в Сибирь. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Девочка спряталась от отца на российской территории

"Катя с отцом действительно оказались там. Ходили поодаль. Жалко смотреть было на эту тоненькую фигурку девочки, которая была подростком только по паспорту. На вид лет девять. Отец крепко держал ее за руку, не выпуская ни на секунду. Как только он, ничего не подозревая, ослабил бульдожью хватку, Катя высвободила в руку и только пятки засверкали. Двое наших – обе девушки – преградили лаосцу путь своими телами. Не дали преследовать Катю", - рассказывает Светлана.

Началась драка, со злости мужчина прокусил одной из девушек руку. Но подоспела охрана посольства, и его сдали в полицию.

"Мы не имеем права разглашать, где пряталась девочка. Слово дали. Но, Катины вещи, включая телефон, остались в Посольстве. И тут надо отдать должное нашим консульским работникам, лично Владимиру Васильевичу Пронину, а также консульскому сотруднику Руслану Кузьмину. К судьбе девочки они отнеслись так, как будто это их собственная дочь. В том числе полностью восстановили весь комплект документов, украденных отцом", - сказали волонтеры.

Каким-то чудом отец, которого отпустили из полиции, просто не успел написать заявление о том, что девочку похитили. Собрали деньги. Но и это не самое сложное. Как выяснилось, по закону нужен еще и сопровождающий. Его нашли в группе, среди своих. И тест на ковид, он обошелся почти в цену билета.

Когда-нибудь повзрослевшая Катя побывает на родине. Фото: Виктория МИНАЕВА

Катя покидает Сиам

Путь по маршруту Паттайя – Бангокок – Абу-Даби – Минск – Москва – Иркутск – Черемхово составил 48 часов. Везде Катю встречали наши волонтеры, друзья волонтеров, передавая девочку с рук на руки как бесценный груз. Чудом ( и опять чудом!) благодаря отзывчивости девушки-оператора авиакомпании и настойчивости Светланы Шерстобоевой, удалось поменять билеты на минский рейс, он летел раньше и точно летел, когда остальные самолеты отменялись.

"В Абу-Даби пять часов ожидания, затем самолет пошел на Минск, где наших встречали знакомые Вали ( помните, укушенного волонтера). Помогли купить билет на автобус до Москвы, связаться с нами. В Москве знакомые волонтера Андрея, который принимал участие в тайском этапе спасательной операции, встретили Катю на автостанции, привезли домой в Домодедово, накормили, напоили, спать уложили. А вечером отвезли в аэропорт, нашли нового сопровождающего и отправили к маме", - продолжает Светлана.

И вот они едут в Черемхово.

Так выглядит Черемхово, в который привезли Катю.

Папа пытается вернуть дочь

О беглянке-жене и сыне он уже не говорит. В конце концов, брак не зарегистрирован. Сын маленький совсем, и в России ему точно будет лучше. Не хочется представлять отца семейства эдаким цербером.

"Он пытался убедить русских вернуть ему дочь. Обещал не забирать ее из школы. И даже попросил учительницу объяснить, что девочка уже не сможет учиться в российской", - рассказывает Светлана.

Однако, вспоминают все, и мама тоже, в основном он считает, что образование для девочки необязательно. Лишние деньги тратить. А лишних нет. Катя, к слову, ответила отцу. Как-то его успокоила.

А в это время в Черемхово

Неделю на родине Аня не сидела, сложа руки. Она сделала два миллиона дел. Самое главное достижение: маленький Миша, наконец-то был осмотрен медиками. Впервые с рождения. Отец запрещал визиты к врачу и ей, и сыну, который родился в 30 недель весом полтора килограмма. И этому в паттайской группе есть свидетели.

В ближайшее время только позитивные новости ждут семью. Аня в среду, 23 сентября, получит банковскую карту, на нее начнут поступать первые детские пособия.

На материнский капитал решено увеличить жилплощадь, переехать в другой город – там лучше с работой для Ани, он ближе к Иркутску. Вы не поверите, но она уже съездила на осмотр квартиры. В двушке им впятером будет гораздо просторнее!

В Черемхово между тем рассказывают, что, будто бы, пока Ани не было дома, на машине к ее дому приезжали лаосцы. Значит, девочку хотят все-таки забрать на родину отца...Этого сделать не дадут. Девочка пойдет в школу в России. Да, родной язык у нее тайский, она знает английский, может быть, лучше русского. Но это наша девочка, она прорвется.

Спасибо всем за спасение от тюрьмы

В Таиланде Аню ждала тюрьма. Самая настоящая, а тюрьмы там не чета нашим. За что? С весны у нее уже не действовала виза, а российский паспорт тоже был просрочен на 1, 5 года.Сибирячку ждал довольно суровый срок после первой же проверки паспортов, а с этим в Бангкоке строго. Но ее спасли. Спасли вместе с детьми, вытащив из дома на ананасовом поле в 20 км. от Паттайи.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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