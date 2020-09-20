Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 сентября: в больницах региона 752 пациента с COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 20 сентября. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 69 заболевших. Количество случаев заражения в Иркутской области с начала пандемии – 18 409. Однако, большинство из заболевших – 16 339 ( за сутки плюс 14) – уже выздоровели. Болеют в регионе на сегодняшний день 1771 человек. За сутки госпитализированными оказались 36 сибиряков.

«В медучреждениях Приангарья под присмотром медиков 20 сентября – 752 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1019 с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно».

О новых смертях зараженных новой коронавирусной инфекцией в воскресенье не сообщается. Число скончавшихся осталось прежним: причиной смерти 212 стал именно COVID-19, еще 87 с таким же диагнозом сгубили сопутствующие заболевания.

Статистика заболеваемости коронавирусом. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 сентября: Дни русской духовности и культуры пройдут онлайн

В Иркутской области в связи с распространением коронавируса до сих пор все массовые мероприятия под запретом. Это значит, что и традиционные для региона Дни русской духовности и культуры, что ежегодно проходят в сентябре, пройдут в онлайн-формате. Благо, для сибиряков за время пандемии он стал уже привычным.

В 2020 году иркутян также ждут спектакли, концерты. Кстати, что-то посмотреть удастся и воочию – это выставку народных ремесел в Музейной студии Краведческого музея. Не забывайте о предварительной записи. Подробнее о фестивале – здесь.

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