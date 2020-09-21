Две тысячи вакцин от коронавируса получит Иркутская область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За ситуацией с коронавирусом сейчас с волнением наблюдают многие. Если вдруг вспышка - ограничения могут ужесточить. Например, в соседней Бурятии снова ввели обязательный масочный режим.

В Иркутской области, к счастью, всплеска заражений нет. За сутки COVID-19, по данным оперштаба на утро 21 сентября, нашли у 75 человек, примерно такие показатели держатся с августа. Наш регион даже вошел в топ-25 по стране с самым низким приростом заболеваемости. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

И еще немного сухой статистики. С начала пандемии инфекцию подхватили больше 18,4 тысячи жителей Приангарья. Из них 16,3 тысячи уже победили заразу. В больницах лечатся 767 человек, а дома - 1070. От коронавируса умерли 215 пациентов, от других болезней - еще 87 человек с этим же диагнозом.

Увы, заболевшие есть среди школьников и педагогов. Но всеобщая дистанционка ученикам в Приангарье пока не грозит. В министерстве образования региона рассказывали, что на двухнедельный карантин из-за COVID-19 закрыты три учреждения: школа в поселке Березняки, что в Нижнеилимском районе, Нижнеилимская, а также школа №3 в поселке Михайловка Черемховского района.

Как уберечься от инфекции? Правила давно знаем наизусть. Носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать столпотворений, при недомогании оставаться дома и вызывать врача. Ну а в перспективе жителям Иркутской области, как и других регионов, начнут ставить прививки от заразы.

- Пока мы получили 42 дозы. Всего в ближайшее время ожидаем поступления порядка двух тысяч вакцин, - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. - К тем, кого будем прививать, очень серьезные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний. Через 21 день делается повторная прививка.

Вакцина отечественная, созданная в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Региональный минздрав уже подписал соглашение с Минздравом России на его поставку. Сначала будут прививать медиков, затем всех остальных. Точная дата, когда в Приангарье поступит следующая партия вакцины, пока не называется.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Школы в Бурятии уходят на дистанционку

В крупных школах Бурятии, в которых учится больше 1000 детей, с 21 сентября уходят на дистанционку по графику.

Итак, формируются группы, в каждой примерно 30% от общего числа учеников в школе. Пока один «поток» две недели учится на дому, остальные ходят в школу. Затем на удаленку уходит следующая группа. Это нужно, чтобы в здании одновременно находилось поменьше детей.

Кроме того, в Бурятии полностью закрыты на карантин семь школ, где есть заболевшие коронавирусом.

КСТАТИ

Потеряли работу в пандемию? Переобучат!

Сибиряков, которые из-за коронавируса лишились работы, бесплатно переобучат в Иркутском колледже экономики, сервиса и туризма. Об этом рассказали в министерстве образования Приангарья.

Итак, если вас признали безработным после 18 марта, вы под риском увольнения (например, работаете неполный рабочий день) или только что получили диплом, но из-за пандемии не получается пройти практику, то можете прослушать курсы по направлениям «Администрирование отелей» и «Организация экскурсионных услуг». Занятия идут три недели по восемь часов каждый день. Программа действует до конца декабря.

Заявки на обучение принимаются по электронной почте: 903403@bk.ru.