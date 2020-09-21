Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 сентября: регион входит в топ-25 с самым низким уровнем роста COVID. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 сентября. За минувшие сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 75 человек. Общее число заболевших с начала пандемии возросло до 18 484. В больницах 21 сентября находятся 767 пациентов, за сутки их число выросло на 15. Дома лечатся от COVID 1070 заразившихся. К сегодняшнему дню выписаны домой еще 6 человек, а всего в Приангарье выздоровели уже 16 345 сибиряков. От коронавируса в регионе умерло 215 жителей, еще 87 скончались от сопутствующих заболеваний.

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 сентября. Статистика Яндекс.

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 сентября: регион входит в топ-25 с самой низкой скоростью распространения COVID

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 сентября свидетельствуют: Иркутская область наконец-то начала возглавлять рейтинги по минимальному приросту коронавируса. Эти данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

-Наиболее положительную статистику по коронавирусу в России демонстрируют два региона: Ненецкий АО и Смоленская область. Здесь за истекшую неделю заболевших стало больше всего на 1%, - отмечают аналитики. -В то же время отметим, что в ТОП-25 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости COVID-19 — входят четыре сибирских: Иркутская, Новосибирская, Омская области, а также Тыва.

Что касается регионов, где заболеваемость COVID сейчас растет, то это южные Севастополь ( 21%) и Крым (16%). Третье место у республики Алтай (13%). Кузбасс, в котором рост заболеваемости стал отмечаться не так давно, дает прирост 11%.

В целом же в перечень достаточно благополучных территорий, где уровень прироста не выше 5%, вошло 57 регионов. В том числе Новосибирская, Омская, Иркутская области, Красноярский, Алтайский край, а также Республика Тыва.

Общероссийский прирост заболевших на неделе не изменился, и остается равен 4%.

Карта РФ по приросту коронавируса.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 сентября.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)