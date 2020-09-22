«Полюс» и Иркутская область реализуют масштабные инфраструктурные проекты

Фото: Архив компании

Глава региона Игорь Кобзев и руководитель компании «Полюс» Павел Грачев договорились о совместной реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. Среди них строительство аэропорта и реконструкция дорожной сети на территории Бодайбинского района. Между правительством Иркутской области и золотодобывающей компанией в сентябре было подписано дополнительное соглашение.

«Полюс» — ведущий производитель золота в России, входящий в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. Он владеет 99 лицензиями на добычу золота в Иркутской области. В 2011 году между правительством региона и компанией было заключено рамочное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Допсоглашение, подписанное Игорем Кобзевым и Павлом Грачевым, определяет обязательства «Полюса» перед регионом на ближайшую перспективу.

Это преимущественно социальные обязательства, направленные на решение бытовых и социальных вопросов, в первую очередь, в Бодайбинском районе, где работают предприятия «Полюса» и где планируется реализация его крупнейшего инвестиционного проекта по разработке месторождения Сухой Лог.

Глава региона Игорь Кобзев и руководитель ПАО «Полюс» Павел Грачев договорились о совместной реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. Фото: Архив компании

О взаимодействии доложили президенту страны

О взаимодействии регионального правительства с золотодобывающей компанией глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал Президенту России Владимиру Путину во время телемоста, который состоялся 8 сентября. Руководитель региона отметил значимость возвращения в Иркутскую область крупных налогоплательщиков и сообщил, что "Полюс" перерегистрирует компанию "СЛ Золото", которая занимается разработкой месторождения Сухой Лог в Бодайбинском районе, на территории Приангарья. Эту процедуру планируется завершить до конца текущего года.

В ближайшей перспективе Бодайбинский район ждет активное развитие. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин описал ситуацию с аэропортами региона.

- Вопрос для Иркутской области серьезный, - отметил вице-премьер. - В число первоочередных включена задача по строительству воздушной гавани в Бодайбо. Стоимость составит порядка 4,5 млрд рублей. Проектная документация практически готова. Строительство может начаться уже в следующем году. Это будет современный аэропорт, который сможет принимать среднемагистральные самолеты. Для Иркутской области это большой плюс. Особенно с учетом развития золотодобывающей отрасли. То есть, это не только аэропорт, но еще и будущие налоги в бюджет.

Игорь Кобзев назвал перенос сроков реализации проекта по строительству аэропорта в Бодайбо с 2024-го на 2021 год прорывным моментом.

- Проектный правительственный комитет состоялся, просьба сместить сроки была удовлетворена. Так что приступаем к работам с 2021 года. Это важное событие не только для Бодайбо, но и для региона в целом. Новая инфраструктура предоставит дополнительную возможность для привлечения многих авиакомпаний. А это, в свою очередь, будет способствовать снижению стоимости билетов, что особенно важно для жителей северной территории, - подчеркнул глава Приангарья.

Руководитель области также сообщил, что с компанией «Полюс» достигнута договоренность о совместном включении в модернизацию транспортной инфраструктуры Бодайбинского района.

- Более 300 км дорог регионального значения требуют приведения в нормативное состояние. Дороги связывают населенные пункты района, где сегодня практически отсутствует транспортная доступность. Будем решать проблему совместными усилиями, - отметил Игорь Кобзев.

Кстати, в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве компанией «Полюс» в текущем году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для Бодайбинской больницы, начаты работы по проектированию спортивного комплекса с бассейном в Нижнеудинске. Этот спортивный объект будет возведен на средства компании и введен в эксплуатацию летом 2021 года. Администрации Бодайбинского района компания в текущем году перечислила порядка 40 млн рублей. Средства направят на реализацию проектов муниципального значения.

- Совокупность перечисленных мер и планов компании была бы невозможной без того ощущения стабильности и перспектив, которые внушает нам общение с региональной властью. Мы учитываем все эти аспекты, когда принимаем решение и о месте регистрации компании, и о тех инвестициях, которые делаются не только в наше предприятие, но и в социальную инфраструктуру, и в медицинские учреждения, и в людей, которые здесь проживают. Те процессы, которые сейчас происходят, для нас - залог комфорта и успеха в наших планах на будущее, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

«Полюс-Вернинское» за социальную ответственность

В структуру «Полюса» входит золотодобывающая компания «Полюс Вернинское». Это один из лидеров социально-экономического партнерства с Бодайбинским районом. Компания принимала непосредственное участие в строительстве в городе Бодайбо физкультурно-оздоровительного комплекса, благоустройстве центрального городского парка. Также «Полюс Вернинское» регулярно организует и проводит в районе различные культурно-массовые мероприятия: фестиваль красок, путешествие в галактику «Детство», благотворительные новогодние спектакли для детей и многое другое. Кроме того, золотодобывающая компания помогла организовать летнюю занятость детей из малообеспеченных семей, приобрела учебную литературу для студентов и педагогов Бодайбинского горного техникума и т.п.

Плюс ко всему «Полюс Вернинское» активно участвует в развитии спорта Бодайбинского района: оказывает поддержку в проведении спортивно-массовых мероприятий, соревнований и турниров, выделяет средства на ремонт спортивных объектов, покупку оборудования и инвентаря, оказывает финансовую помощь спортивным клубам для участия в областных и всероссийских соревнованиях.

- Мы осознаем свою ответственность за ту территорию, где расположено наше предприятие, - говорит управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. – И с региональными властями, и с администрацией Бодайбо и района у нас налажено тесное сотрудничество. В это году были сделаны масштабные вложения в здравоохранение, закуплено самое современное медицинское оборудование - аппараты ИВЛ, томограф, в школы - рециркуляторы воздуха, чтобы минимизировать риски заболевания детей коронавирусной инфекцией, - поделился Игорь Цукуров.

Игорь Цукуров, управляющий директор АО «Полюс Вернинское». Фото: Архив компании

Стоит отметить, что финансовую помощь от компании получают граждане, которые нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения за пределами района, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Не остаются равнодушными и сами сотрудники компании: они каждый год организуют благотворительную новогоднюю акцию «Стань Дедом Морозом».

Социальная ответственность предприятия обусловлена принципиальной позицией его руководства. Игорь Цукуров, управляющий директор «Полюс Вернинское», уверен, что, работая на территории района, предприятие должно заботиться о благополучии его жителей.