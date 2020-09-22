Олег Боровский: Хочется стабильности

Мэр города Саянска Олег Боровский. Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

В рамках выборов губернатора Иркутской области Саянск стал вторым городом Приангарья после Свирска по явке избирателей. Мэр Олег Боровский сам ходил по дворам и рассказывал жителям, почему важно голосовать и какие проекты планируется реализовать в городе при поддержке областной власти и федерального центра.

- Проекты есть. Хочется стабильности, которая позволит двигаться вперед без всяких потрясений, - отметил Олег Боровский.

Получается красота

Напомним, что избранный глава Приангарья Игорь Кобзев за 9 месяцев был в Саянске дважды, в том числе посетил его в начале августа, когда город отмечал 50-летний юбилей. Он осмотрел несколько социальных объектов, познакомился с работой промышленных и предприятий и проектами благоустройства.

Проект «Таежные бульвары» стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов в 2019 году. На его реализацию было выделено федеральное финансирование в размере 75 млн рублей. Общая стоимость проекта составила 100,8 млн рублей, в том числе 16,5 млн поступило из областной казны. Также привлечены средства муниципального бюджета и иных источников.

Проект «таежные бульвары» стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов в 2019 году. Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

«Таежные бульвары» соединят несколько микрорайонов города. Здесь расположат детские игровые площадки, трибуны со скалодромом, площадки для воркаута со спортивными тренажерами, шахматный и теннисные столы. Парк продолжится бульваром с прогулочной зоной и местами для отдыха.

- Такая красота получается! Всюду брусчатка, есть специальные дорожки для велосипедистов, цветной фонтан. Люди довольны. Будем эту работу продолжать, - сказал Олег Боровский.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

На реализацию еще одного проекта по благоустройству сквера «Комсомольский» выделено 5,9 млн рублей, включая 4,6 млн из федерального бюджета, 1,1 млн из областного и 136,7 тыс. рублей из местного. Здесь предусмотрены пешеходные дорожки, игровые зоны, малые архитектурные формы, освещение.

- Правительство Иркутской области заинтересовано в развитии общественных пространств и в областном центре, и в малых городах и поселках региона. Мы предложили всем муниципалитетам активнее участвовать в федеральных конкурсах. Все это делается в интересах жителей, и в первую очередь для них, - отметил Игорь Кобзев во время посещения Саянска.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

Сейчас в самом молодом городе региона завершается капитальный ремонт главной улицы - Ленинградского проспекта. Работы, стоимостью 123 млн рублей, были рассчитаны на два года, но подрядчик взял на себя повышенные обязательства. В рамках ремонта приведено в порядок дорожное полотно, сделаны тротуары и ливневая канализация. На обновленном участке дороги предусмотрены остановочные павильоны, дорожные знаки, уличное освещение.

Откроют современную школу

Также в Саянске строится школа, где будут учиться 550 детей. По графику она должна быть готова весной 2021 года. В настоящее время бетонные работы выполнены на 40%. Готов фундамент, стены подвалов, перекрытия цокольных этажей. Между тем для нового образовательного учреждения уже подбирают педагогические кадры. Иногородним предоставят жилье. Открытие школы намечено на 1 сентября 2021 года.

А в октябре этого года в Саянске планируют открыть детский сад «Журавленок», где с прошлого года идет капитальный ремонт. Здесь заменили кровлю, окна, инженерные сети, напольное покрытие, внутренние и наружные двери, сантехнику. Во внутренних помещениях здания выполнена чистовая отделка. Специалисты также монтируют охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, занимаются благоустройством территории. Сотрудники детского сада обратились к главе региона с предложением заменить оборудование пищеблока, прачечной, медицинского кабинета, приобрести новую мебель.

Игорь Кобзев поручил проработать вопрос по замене оборудования. Также глава Приангарья подчеркнул, что правительство Иркутской области и он лично сделают все, чтобы помочь решить все накопившиеся вопросы, пусть и не сразу, но шаг за шагом, в самом молодом городе региона.

- Я желаю саянцам успеха, а городу процветания, - сказал Игорь Кобзев.

На следующий год в Саянске запланирован капремонт еще одного детского сада. Плюс ко всему муниципалитет стоит первым в рейтинге на строительство нового дошкольного учреждения.

- Сейчас все детсады Саянска принимают малышей с годовалого возраста. В дальнейшем планируем в рамках поручения президента страны обеспечить доступность мест в дошкольных учреждениях для грудничков с двух месяцев, - заявил Олег Боровский.

Общение с населением.

Новые резиденты ТОСЭР на подходе

Мэр также напомнил, что в марте 2018 года Саянск стал территорией опережающего социально-экономического развития. На сегодняшний день в ТОСЭР «Саянск» зарегистрировано четыре резидента. Это предприятия по переработке полиэтилена и древесины, производству пластиковых окон, развитию тепличного хозяйства. Между тем Олег Боровский взял обязательство к концу 2021 года увеличить число резидентов вдвое.

Сейчас один из новичков на подходе. Это предприятие по розливу воды из местного источника. Подготовлен бизнес-план, найдено место под строительство завода.

Кроме того, появилась конкуренция в сфере строительства тепличных комбинатов. Желание создать такое предприятие выразил еще один инвестор.

Напомним, что уже действующий резидент планирует к строительству тепличный комбинат площадью 25 гектаров. Ввод предприятия в строй позволит создать около 177 рабочих мест, а также загрузить Ново-Зиминскую ТЭЦ, которая работает на 45% мощности.

- Фонд моногородов подтвердил выделение 500 млн рублей на создание необходимой для тепличного комбината инфраструктуры, - отметил мэр. - Мы, конечно же, надеемся на новых резидентов ТОСЭР. Когда появятся новые производства и рабочие места, город начнет расти и развиваться более уверенными темпами.

Большие надежды, в частности, муниципалитет возлагает на малые газовые месторождения. Одно из них, Саянское, находится в 28 км от города. Есть инвестор, который готов построить завод по сжижению природного топлива и производству метанола.

В настоящее время в рамках ТОСЭР «Саянск» можно реализовать инвестиционные проекты по 52 видам экономической деятельности. До июля 2020 года таковых было всего 12.

- Два года я добивался расширения списка видов деятельности, чтобы в Саянске можно было создавать различные предприятия, в том числе бытового обслуживания. Сейчас этот вопрос решен, - подчеркнул Олег Боровский.

В целом экономический потенциал города формируют более 400 предприятий и организаций. Статус ТОСЭР должен дать реальные возможности для привлечения инвестиций, диверсификации экономики и ухода от монозависимости. Саянск располагает хорошими ресурсами для социально-экономического развития, создания новых производств и предприятий.