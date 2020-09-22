Сергей Серебренников: «Мы не будем останавливаться, только – вперед!»

Мэр Братска рассказал о проектах, которые реализуются сегодня в городе. Фото: Ольга ПИДГРЕБЕЛЬНАЯ

Как живет северная столица Приангарья? Какие планы строит? Справился ли Братск с пандемией и каковы ожидания у градоначальника с приходом нового губернатора? Вот лишь некоторые темы, которые мы затронули в интервью с мэром Братска Сергеем Серебренниковым на радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Перинатальному центру быть

- Известно, что долгое время Братск ощущал дефицит внимания и поддержки со стороны Правительства региона, - говорит Сергей Серебренников. – Сегодня есть хорошее взаимодействие. Только за 9 месяцев работы в должности главы Приангарья, Игорь Кобзев побывал в нашем городе пять раз. И, неудивительно, что его поддержали братчане на выборах.

По результатам визита Игоря Кобзева в Братск составлены поручения Правительству Иркутской области. Их сегодня 17, все они в работе. Накануне состоялось совещание по строительству перинатального центра в Братске, а в понедельник с рабочим визитом в город прибыли представители Правительства региона. Строительство перинатального центра - долгожданное события для братчан. Действующий роддом построен 50 лет назад и требует капремонта. Но провести его – невозможно, резервного здания в городе нет, куда на время могли бы перевести рожениц и медперсонал.

Разработан проект. Затраты на строительство, к которому планируют приступить в 2022 году, составят почти три миллиарда. Разумеется, этот проект возможен только при поддержке правительства Иркутской области и Российской Федерации.

Братск единственный город в Приангарье, где реализуется национальный проект «Экология»

Братск входит в рейтинг 100 крупнейших промышленных площадок России. Он был построен как промышленный форпост на севере Иркутской области. В этом году, город, который возводили романтики и энтузиасты, отпразднует 65-летний юбилей.

- Указом президента России в 2018 году Братск был включен в число 12 промышленных городов, где реализуется первая в новейшей истории России комплексная экологическая программа, - продолжил Сергей Серебренников. - В итоге выбросы в атмосферу за шесть лет должны сократиться на 20%. К сожалению, мы «потеряли» первый год реализации этой программы, не получив финансирования из области. Но сейчас, благодаря вмешательству Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Фото: Пресс-служба Администрации города Братска

В Братске начали работать две станции мониторинга атмосферного воздуха, а всего их будет оборудовано пять. В автоматическом режиме каждые 20 минут они замеряют параметры воздуха. - Теперь мы будем получать полную информацию о состоянии воздуха в Братске оперативно. Приборы работают с высокой точностью и транслируют данные в интернет, на сайт irmeteo.ru о концентрации веществ и о превышениях ПДК, - отметил Сергей Серебренников.

Если фиксируется превышение вредных веществ, то данные сразу же передаются гидрометцентру, контрольно-надзорным органам, в том числе в природоохранную прокуратуру. Это позволяет контролировать работу предприятий.

Фото: Пресс-служба Администрации города Братска

- Наши промышленные предприятия активно участвуют в этой программе. Идет модернизация производства, устанавливается современное газоочистное оборудование, - поясняет мэр. – И результат очевиден. Экологическая ситуация в Братске, конечно лучше, чем 5-10 лет назад.

Большое внимание здесь уделяют и экологической модернизации общественного транспорта. По федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология» администрация приобрела 21 автобус на газомоторном топливе. В планах — перевести весь общественный транспорт на газ.

Фото: Пресс-служба Администрации города Братска

Школа, мост, дороги

Важнейшие решение для Братска приняты Губернатором региона И.И. Кобзевым, во время визита в Братск в августе - строительство школы в 26 микрорайоне, капремонт школы №15, газификация города, строительство моста через Ангару.

- Мы стали крупнейшим участником в стране по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. «За пять лет почти 10 тысяч братчан переехали из аварийных домов в 69 многоэтажек», —говорит Сергей Васильевич. – И возникли сопутствующие проблемы, которые тоже предстоит решать. Например, строительство школы в 26 микрорайоне, где возвели новые дома. Население увеличилось в разы. Сегодня проект образовательного учреждения разработан, пройдена госэкспертиза, площадка под строительство определена.

Новая школа из семи трёхэтажных блоков на 1 275 учащихся появится через год-два. Современная и просторная, в которой будут комнаты отдыха, лаборатории, плавательный бассейн. Стоимость строительства оценивается в 1 млрд 249 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Администрации города Братска

Еще одно важное направление – ремонт дорог.

- В этом году дороги ремонтируем дороги ударными темпами, - замечает градоначальник. - По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок шесть участков улиц, по которым идет большое движение. Идет капитальный ремонт участка на улице Комсомольской.

Кроме того, долгие годы проблемным оставался 14-километровый участок федеральной трассы «Вилюй», проходящий через город и разбитый большим потоком транзитного транспорта. - Это участок, на содержание которого тратили огромные деньги из бюджета, удалось передать в федеральную собственность - добавил мэр. – Росавтодор приступил к работам, вложив в ремонт уже 600 млн рублей. В дальнейшем здесь будет проведен капитальный ремонт.

Городская программа ремонта проездов к социальным объектам стартовала в прошлом году. Несколько десятков проездов к школам, детсадам и больницам отремонтировали за два года..

Фото: Пресс-служба Администрации города Братска

Пандемия. Помощь идет

Сергей Серебренников говорит о том, что братчане ответственно подошли к пандемии. Градообразующие предприятия и органы власти на всех уровнях быстро включились в защиту жителей. Второй госпиталь в регионе по лечению пациентов с коронаивирусом появился в Вихоревке, третий – в Братске. А на территории городской больницы №5 в рекордные сроки РУСАЛ построил медцентр для лечения внебольничной пневмонии на 30 мест (при необходимости можно увеличить до 90 мест). Лечебное учреждение оснастили новейшим оборудованием, а после завершения пандемии перепрофилируют в иммунологический центр.

- Градообразующие предприятия помогли со средствами защиты и поставкой медицинского оборудования на общую сумму около 80 млн рублей, - заключил мэр. – Все это поступило в наши больницы, на станцию скорой помощи, в школы, детские сады и другие социальные учреждения. Группа «Илим» оснастила лабораторию по исследованию на коронавирус, ООО «Транснефть-Восток» закупила оборудования для Центральной районной больницы. Конечно, пандемия отразилась на экономике Братска, бюджет города потерял более 200 млн рублей. Правительство региона поддерживает нас и до конца года мы надеемся получить помощь.

Фото: Пресс-служба Администрации города Братска

КСТАТИ

Достижения и планы одной строкой

- По проекту «Городская среда» благоустраивают в этом году 21 двор и два общественных пространства - площадь Дворца искусств и зеленую зону в микрорайоне 5А.

- Построили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в «Энергетике» по нацпроекту «Демография». Из инфраструктуры - беговые дорожки, два игровых сектора, площадка для силового тренинга, воркаута и стритбола, футбольное поле и хоккейная площадка.

- Провели реконструкцию Мемориала Славы и сквера имени Героя Советского Союза Степана Погодаева.

- До конца 2020 года жилищные сертификаты по программе «Жилье — молодым» получат 267 семей, в том числе 40 многодетных.

- Увеличено финансирование по программе наказов депутатам Думы Братска до 37,5 млн рублей, на эти средства устанавливают детские и спортивные площадки, ремонтируют и строят пешеходные дорожки и зоны отдыха.

- В музее деревянного зодчества «Ангарская деревня» в строящейся церкви клетского типа XVll века установили купол, а в марте началось возведение охотничьего комплекса.

- Проводится реконструкция Парка металлургов – любимого места отдыха братчан при помощи РУСАЛа

- Братск вошел в число 100 российских городов, отобранных для участия в программе Госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Итогом станут новые проекты развития городской экономики и комфортной среды с возможностью финансирования из федерального центра.