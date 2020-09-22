Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 сентября: в регионе более 18 500 случаев заражения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 22 сентября. Говорить о том, что коронавирус отступает в Иркутской области, не приходится. Ежедневно в регионе выявляют еще более 70 заразившихся.

Сегодняшний день – не исключение. Еще у 73 человек подтвердился COVID-19. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 сентября – 18 557.

«Из этого числа выздоровели уже 16 435 жителей Приангарья, за сутки выписали 90 человек», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В медучреждениях региона под присмотром медиков остаются 746 пациентов, еще 1070 заразившихся получают необходимое лечение амбулаторно.

К сожалению, 22 сентября стало известно о смерти еще одного заболевшего COVID-19. С начала пандемии от коронавируса в Приангарье скончались 216 человек, еще 87 с таким же диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний. Общее число смертей инфицированных пациентов – 303.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 22 сентября: ожидаются 2000 доз вакцины от коронавируса

Об этом «КП» рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. Точная дата привоза еще неизвестна. Пока поступило только 42 дозы. Прививки от коронавируса поставят медикам инфекционных больниц и врачам скорой помощи.

Вакцина это - отечественная, разработали ее в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Коронавирус в Иркутске, 22 сентября: Усадьба Сукачева сегодня открыла свои двери

Впервые, с марта месяца, Усадьба Сукачева 22 сентября примет первых посетителей.

«Вниманию зрителей вновь доступна постоянная экспозиция главного дома усадьбы, принадлежавшего городскому голове, меценату и основателю картинной галереи, положившей начало Иркутскому художественному музею, Владимиру Платоновичу Сукачеву», - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.

Также в филиале можно увидеть живопись и предметы декоративно-прикладного искусства на выставке «Жемчужина Сибири». Все работы в этой экспозиции посвящены Байкалу.

ВАЖНО! В музей можно попасть только по записи и при наличии маски.

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