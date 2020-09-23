Кинофестиваль «Человек и Природа»: виртуально о реальном

Главное осеннее кинособытие Приангарья - 19-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, как и многие другие крупные мероприятия российского и мирового уровня, пройдет в этом году в режиме онлайн с 24 по 28 сентября. Как отмечают в Министерстве культуры РФ, особенность такого формата - в доступности фестивальной программы для несравненно большего количества зрителей. Кроме того, онлайн-ресурсы позволят получить круглосуточный доступ к картинам на протяжении всего фестиваля.

- Площадкой для проведения 19-го фестиваля «Человек и Природа» стал интернет-кинотеатр tvzavr, который предоставляет посетителям возможность бесплатного просмотра лицензионного видеоконтента в режиме VoD, - рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников. - Сервис поддерживает трансляцию по Wi-Fi и 3G и дает возможность мгновенно перейти к любому моменту фильма и автоматически подстраивается под ширину интернет-канала пользователя, что позволяет максимально сократить время ожидания загрузки отрезка фильма при сохранении качественной картинки.

На tvzavr создана страница фестиваля, а вся программа представлена в пяти виртуальных залах. У каждого свое название, причем с особым смыслом, который понятен не только жителям Иркутской области, но и тем, кто даже никогда не был в этих краях.

Например, зал «Байкал». Как известно, Байкал считается достоянием не только Иркутской области или России, но и планетарного масштаба. Для многих людей он стал практически синонимом слова «экология», чему и посвящен фестиваль. Этот кинозал предназначен для показа фильмов-участников конкурсной программы, то есть самых лучших, поступивших из разных стран.

Для кинозала, где зрителям представят внеконкурсную программу, организаторы выбрали название «Ангара». Эта река отличается своей неповторимой природной красотой и в то же время своенравным характером. Фильмы, которые можно будет посмотреть в этом зале, хотя и не вошли в конкурсную программу, тем не менее интересны и значимы по остроте поднимаемых проблем.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в онлайн-трансляции в кинозале «Баргузин». Эти мероприятия больше информационного характера о фестивале «Человек и Природа», о месте, где он проходит, - для этого подготовлены видеоролики об Иркутске и о Байкале. Кстати, название байкальского ветра известно многим по музыкальным и литературным произведениям, поэтому вполне логично, что зал «Баргузин» станет творческой площадкой, где будет работать киношкола. В ее рамках пройдут мастер-классы и творческие встречи с известными гостями фестиваля и членами жюри, в том числе президентом фестиваля, прославленным кинодокументалистом Сергеем Мирошниченко.

В кинозале «Ольхон» зрители смогут увидеть картины-призеры и обладатели Гран-при фестиваля прошлых лет. Как известно, этот остров на Байкале местные жители и туристы считают сакральным сердцем озера, местом силы. Очень многие творческие люди - режиссеры, художники, актеры - приезжают сюда за вдохновением, переосмыслением своего творчества, перезагрузкой, а лучшими фильмами фестиваля всегда можно вдохновляться и ориентироваться на них в своем творчестве.

Конечно, было бы странно, если бы на площадке фестиваля документального кино «Человек и Природа» не было бы кинозала «Иркутск», где он, собственно, и появился на свет. Кроме того, столицу Восточной Сибири по праву можно назвать и столицей документального кино Сибири и Дальнего Востока. 90 лет назад здесь создали Восточно-Сибирскую студию кинохроники, и работы ее сотрудников показывали по всей стране от Калининграда до Владивостока. Виртуальный кинозал «Иркутск» как раз и предназначен для демонстрации фильмов из архива знаменитой студии, а также других интересных работ иркутских кинематографистов.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, одна из основных задач кинофестиваля заключается в формировании экологического сознания в обществе. Наряду с важной просветительской миссией форум приумножает свои замечательные традиции и знакомит публику с качественными образцами современного киноискусства.

- Эти слова подтверждает тот факт, что фильм «Страна мёда», получивший Гран-при «Человека и природы» в 2019 году, стал номинантом «Оскара», самой престижной премии в мире кино, - говорит Андрей Сальников. - Его создатели - режиссеры Любомир Стефанов и Тамара Котевска из Северной Македонии - вошли в состав жюри 19-го Байкальского международного кинофестиваля, и тоже будут проводить на его площадке мастер-классы.

По мнению министра культуры РФ, «Человек и Природа» является не просто смотром фильмов, но и единственной площадкой в Сибири для обсуждения важных тем экологии известными кинематографистами, а также представителями власти, общественных и природоохранных организаций. Поэтому одним из значимых событий кинофестиваля станет круглый стол, инициированный президентом кинофестиваля Сергеем Мирошниченко «Человек у Байкала: вызовы ХХI века вчера, сегодня, завтра».

Справка

В этом году для участия в фестивале поступило 249 заявок из 54 стран мира. В конкурсную программу отобрано 27 картин: 10 документальных и научно-популярных, 5 игровых и 12 анимационных. Еще 10 вошли во внеконкурсную программу. Один из фильмов в шорт-листе снял уроженец Иркутска Александр Горновский - «Без Байкала?».

На правах рекламы.