Пожар в одном из цехов завода разгорелся в Усолье-Сибирском. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"

Вечером 22 сентября в соцсетях начали появляться видео крупного пожара на заводе горного оборудования в Усолье-Сибирском. Огромный столп черного дыма был виден на расстоянии нескольких сотен метров, а те жители города, которым "повезло" в это время находиться рядом с предприятием, видели, что его крыша охвачена пламенем. Однако беспокоиться не о чем: этот цех давно не используется по прямому назначению и фактически заброшен, поэтому эвакуировать людей спасателям не пришлось.

"Пожар произошел в неэксплуатируемом строении на улице Дзержинского в Усолье-Сибирском, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Сообщение о ЧП поступило в 18:28, сейчас на месте работают 17 пожарных и 6 единиц техники. Общая площадь охваченного огнем здания достигла 300 квадратных метров".

Пока точные причины пожара на заводе в Усолье-Сибирском установить сложно - это работа для дознавателей МЧС. Но специалисты предполагают, что виной всему неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ.