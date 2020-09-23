Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 сентября: амбулаторно лечат 968 заболевших Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус, 23 сентября. Распространение новой коронавирусной инфекции в регионе, увы, продолжается. Ежедневно прирост в среднем колеблется от 70 до 80 случаев заражения. Так, за минувшие сутки еще 80 человек в Приангарье получили подтверждение диагноза – они больны COVID-19. Десяти заболевшим за последние 24 часа потребовалась госпитализация. Число пациентов с коронавирусом в больницах 23 сентября – 756.

«104 человека, лечившихся дома, выздоровели. Остались на амбулаторном лечении 968 заболевших», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Из медучреждений выписали еще 19».

Общее число выздоровевших в регионе с начала пандемии – 16 558. Увы, жертв в борьбе с вирусом не удалось избежать и в нашей области. За сутки умер еще один пациент. Коронавирус стал причиной смерти 217 человек, еще 87 заболевших COVID-19 сгубили сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 23 сентября: куда сходить во времена ограничений

Как провести досуг в Иркутске? Пожалуй, выбрать можно уже практически на любой вкус: вы гурман? Конечно, в – ресторан, хотите уделить время своему организму, подтянуть фигуру – фитнес или плавание, отдохнуть на природе – прогулки по Набережным или поездки на турбазу в выходные. Соскучились по киноновинкам – добро пожаловать в кинотеатры. Музеи и галереи также уже открыты. Последними накануне распахнули свои двери главное здание Иркутского художественного музея и Усадьба Сукачева.

Только не забывайте, что в большинстве организаций действует ограничение на количество посетителей, возможна предварительная запись, также могут потребоваться маски.

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