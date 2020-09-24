Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 сентября: COVID-19 в Сибири побороли 84% заболевших Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 24 сентября. Увы, но о снижении темпов распространения COVID-19 в Приангарье говорить пока не приходится. За сутки в регионе подтвердилось 77 новых случаев заражения, 25 сибиряков госпитализировали. В больницах под присмотром медиков – 781 пациент. Дома лечится еще 921 житель Иркутской области.

«18 663 – число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Выздоровели за сутки 96 человек, всего с инфекцией справились 16 654».

Увы, но без летальных исходов не обошлось и в нашей области. За сутки скончались от COVID-19 еще три зараженных. Всего коронавирус унес жизни 220 человек, еще 87 с таким же диагнозом сгубили сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 24 сентября: Приангарье входит в число регионов, где выздоровели от 81 до 100% заболевших

В Сибирском федеральном округе процент выздоровевших от коронавируса за неделю вырос до 84%, это выше среднего по России - 82%. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

А Иркутская область по показателям входит в список из 50 регионов страны, где наиболее благополучная ситуация с коронавирусом. В них выздоровели от 81 до 100% от общего числа зараженных.

Лидерами по числу выздоровевших в стране стали Республика Башкортостан – 97%, Ханты-Мансийский АО – 96%, Ярославская область - 95%. Меньше всего справившихся с инфекцией в Ненецком автономном округе. Там коронавирус побороли пока только 35% зараженных.

В СФО выздоровели 84% заболевших. Фото: ИЦК

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