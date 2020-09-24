Стрельба из лука и арбалета в Иркутске: учимся попадать в яблочко Фото: Яна ЛИСИНА

Когда-то стрельба из лука была нужна нашим предкам исключительно для охоты и самообороны, а теперь она превратилась в олимпийский вид спорта, которым занимаются миллионы людей по всему миру. Правда, в Иркутской области это направление пока не так популярно - во многом потому, что уступает по зрелищности командным видам. Но если вы хотите научиться меткости и воспитать характер, то обратите внимание на секции стрельба из лука.

- Стрельба - это фактически жизненная философия, - рассказывает руководитель и тренер арбалетно-лучного тира Денис Михальский. - Лучник видит цель, а значит, должен приложить все усилия, чтобы попасть в нее - совершить точный, правильный, хорошо рассчитанный выстрел. Так что это практически модель жизни в миниатюре, ведь мы тоже каждый день ставим перед собой цели и стараемся достичь их. А сосредоточенность, выдержка и терпение, которым учатся лучники, помогут принимать верные решения не только в тире, но и за его пределами.

Чем еще полезна стрельба из лука и арбалета? Если заниматься ими в формате хобби, то это отлично поможет расслабиться и отключиться от повседневных проблем. В процессе выстрела повседневные мысли атлета уходят на второй план, потому как он полностью сосредотачивается на мишени. Вот такой получается отдых для ума. Также стрельба отлично помогает поддерживать хорошую форму. Во время занятий нагрузка идет прежде всего на верхний плечевой пояс - мышцы рук и спины. Благодаря этому у всех лучников всегда идеальная осанка. Ну и, конечно же, отличная тренировка зрения! При прицеливании глазные мышцы то расслабляются, то напрягаются, постоянно находясь в тонусе.

- Заниматься способен каждый - и ребенок, и взрослый, и пенсионер, - добавляет Денис Михальский. - Считается, что, пока человек может ходить, держать лук и сам вытащить стрелу из мишени, он может продолжать занятия. Однако для детей нижняя граница все-таки есть - мы берем мальчиков и девочек старше 11 лет. Конечно, в теории освоить азы под силу более юному спортсмену, но это бывает крайне редко и только в том случае, если он отлично развит физически.

Тренировки лучников не похожи на занятия в других секциях. Здесь никто не выполняет комплекс одинаковых упражнений - все планы составляются индивидуально и зависят от навыков каждого атлета. Новички сначала изучают теорию, затем осваивают технику натягивания лука на специальном тренажере и только потом берут в руки настоящий снаряд. Весь процесс может занять несколько месяцев, а то и больше. Сначала они отрабатывают технику: то есть точность попадания стрелы на данном этапе не имеет значения, главное - соблюдать все правила, а уж потом можно будет брать мишень и соревноваться в меткости с другими стрелками.

Чтобы учиться стрелять точно, самому мастерить лук и стрелы необязательно. В секциях есть все необходимое для занятий, ведь помимо самого орудия нужна и другая экипировка. Например, для защиты рук и тела от возможной отдачи после стрельбы спортсмены надевают специальный нагрудник, крагу и напальчники. Ну и, конечно, каждый уважающий себя лучник должен иметь колчан, чтобы стрелы всегда были под рукой.

Важно, что стрельбой можно заниматься исключительно в специальном тире. Проводить полноценные тренировки дома невозможно, поскольку мало у кого есть возможность подготовить огневой рубеж с соблюдением всех требований безопасности. Но в этом есть и положительные моменты: например, вы всегда будете тренироваться в компании единомышленников и под присмотром опытного наставника, который ответит на все вопросы и укажет на ошибки.

ВОПРОС РЕБРОМ

В чем отличия?

Отличие между стрельбой из лука и арбалета действительно есть. Принцип действия последнего напоминает работу винтовки: чтобы произвести выстрел, нужно нажать на курок. Это направление немного проще - не нужно прикладывать особых физических усилий. А вот в стрельбе из лука спортсмен должен как следует натянуть тетиву, чтобы выпустить стрелу, а это требует определенной подготовки.

КСТАТИ

Каким бывает лук

- Традиционный. Это древний лук, из которого стреляли индейцы, буряты и другие народности. Также его называют интуитивным. Он самый сложный в освоении, поскольку на нем невозможно установить дополнительных приспособлений для прицеливания, и точность во многом зависит именно от предчувствия.

- Классический. Делается из современных материалов, на него можно установить различные дополнительные прицелы, стабилизаторы и другие системы, облегчающие попадание. Именно такими снарядами пользуются профессиональные спортсмены.

- Блочный или охотничий. У него другой принцип стрельбы: она происходит с помощью механического размыкателя, который вводится в действие нажатием на курок. Из него намного легче стрелять, он более мощный и точный.

КОНКРЕТНО

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ

Арбалетно-лучный тир «В яблочко»

Иркутск, ул. Байкальская, 267и

8 (3952) 62-00-77

Лучно-арбалетный тир «Орион»

Ангарск, 15-й мкр-н, стр. 33

8-914-955-85-05

Спортивная школа олимпийского резерва по стрельбе из

лука имени Л.М. Яковенко

Иркутск, ул. Ленина, 48

8 (3952) 34-40-88