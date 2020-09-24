Кудо в Иркутске - самооборона с восточным колоритом

Фото: Анастасия Худякова / Министерство спорта Иркутской области

«Восточные единоборства» - какие возникают ассоциации при этом словосочетании? Каратэ - раз, дзюдо - два, а дальше? Обчелся? На самом деле мир восточных единоборств намного разнообразнее. Вот, например, про кудо слышали? А ведь это новое перспективное направление родом из Японии обрело уже миллионы последователей по всему миру. Возможно, и в программу Олимпийских игр скоро войдет. А между прочим, кудо - первое, на что следует обратить внимание, если хотите научиться приемам самообороны.

Борьба без синяков

- Можно сказать, что кудо возникло в 1980-х годах. Основы заложил японец Адзума Такаси, который достиг больших успехов в киокусинкай, - рассказывает руководитель клуба кудо «Пересвет» Максим Иванов. - Он решил добавить в направление элементы из тайского бокса, дзюдо и джиу-джитсу - удары в голову, борьба на ковре, болевые и удушающие приемы. Вот что такое кудо, или японский рукопашный бой, как еще называют это направление.

Как известно, у каждого восточного единоборства есть своя философия. И кудо не исключение. Она учит не нападению, а защите. Вот почему очень часто этим видом спорта интересуются девушки. За рубежом поклонниц кудо особенно много. По этой же причине его часто выбирают для детей: травматичность - фактор для родителей немаловажный. К слову, записывают в секции с самого раннего возраста.

- Тренировки ведем с ребятишками от трех лет, - поясняет Максим Иванов. - Первое время постигаем растяжку, азы акробатики, вырабатываем гибкость. У самых маленьких занятия проходят в игровой форме. Идем по пути от простого к сложному: сначала показываем элементы борьбы, потом ставим ударную технику. Но главное, чему учим малышей, - уважению к соперникам и старшим товарищам.

Вместе с бойцовскими навыками ребятишки почерпнут восточную мудрость. А она такова: контролировать эмоции и не вступать в конфликт без необходимости. Как и в других восточных единоборствах, в кудо есть своя поясная система. Новички получают белый пояс, а самые опытные и титулованные спортсмены - черный. Специального отбора в секцию по кудо нет. Существенный плюс - тренировки проходят в большой группе. Значит, ваш малыш может найти друзей разных возрастов. А вместе изучать приемы намного веселее!

- Если говорить об ограничениях, то на любительском уровне в кудо их нет, - объясняет Максим Иванов. - Тренировки проходят под контролем наставника, который знает, какую программу составить каждому борцу. Если имеются проблемы со здоровьем, составим индивидуальную щадящую программу.

Для поддержания себя в тонусе кудо вполне подходит. И возрастных ограничений нет - кимоно можно надеть хоть в 50! А вот для участия в соревнованиях, конечно, справка от врача потребуется обязательно, ведь нагрузки серьезные. Главное - защита Решились попробовать? Сходите на пару-тройку пробных занятий, тогда поймете, ваше это или нет. Для таких тренировок ничего особенного не понадобится - ни кимоно, ни экипировка.

А если же втянетесь, то без спецзащиты не обойтись. Щитки на ноги, накладки для рук, бандаж и, конечно же, защитный шлем, - «гардероб» придется расширить порядком. Шлемы, говорят эксперты, влетят в копеечку, правда, обычно такого «головного убора» хватает на всю спортивную карьеру. Так что придется потратиться только раз. Но зачем же в кудо так много защитной экипировки, ведь тем же каратистам она практически не нужна?

- Дело в том, что этот вид спорта более жесткий, его так и называют - «ММА в шлеме», - объясняет Максим Иванов. - Спортсмены наносят друг другу достаточно жесткие удары, а перчаток, которые бы их смягчали, как, например, у боксеров, нет. Поэтому без дополнительной защиты никак нельзя. Иначе риск получить травмы возрастает в разы. Хотя дело не только в этом, а еще и в зрелищности. Защита дает возможность атлетам раскрыть себя, показать все, что умеют.

КОНКРЕТНО

Где начать тренировки

* Спортивный клуб «Пересвет»

ул. Лунная, 22

8-914-939-26-24

* Спортивный клуб Ostrovsky 13

ул. Ржанова, 36/1

8 (3952) 43-00-13

* Спортивный клуб «Байкал»

ул. Пискунова, 160

8-914-926-27-91