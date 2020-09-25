Многоэтажки города проверят на сейсмостойкость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение в Иркутске в 5 - 6 баллов ночью 22 сентября город пережил, в общем-то, без последствий: перепугались - да, зато обошлось без разрушений. Разве что в подъездах двух домов потрескалась штукатурка, а в третьем печные трубы, как сообщает правительство региона, но это несерьезно. А что если нас тряхнет сильнее? Рядом Байкал - зона сейсмичная, все возможно. Тем более когда случится следующее мощное землетрясение, ученые точно сказать не могут. Обычно шаг равен промежутку в 6 - 12 лет, то есть теоретически в ближайшее время спим спокойно, хотя все это лишь предположения.

Иркутяне тем временем беспокоятся, выстоят ли наши дома, особенно знаменитой 335-й серии, и современные высотки в 18 - 20 этажей? В ближайшее время здания в городе очередной раз обследуют на сейсмоустойчивость. А пока «Комсомолка» разбиралась в теме вместе с экспертами.

Землетрясение в Иркутске: дома проверят на сейсмоустойчивость

За судьбой панельной трехэтажки в Ангарске по улице Восточной, 23 сейчас следят особенно пристально. У нее, можно сказать, судьба первопроходца. Это первый дом серии 1-335, построенный в Иркутской области в 1959 году, и снесут его тоже первым. Владельцы 12 квартир получат деньги и выберут новое жилье, ведь оставаться в в ней опасно из-за «дефицита сейсмостойкости». Мощной тряски в 8 - 9 баллов аварийное здание не факт что выдержит. Развалится, как карточный домик? А вот это и предстоит выяснить специалистам.

- Изучат, насколько каркас потерял жесткость, определят степень износа, остаточную сейсмостойкость и сделают выводы по другим зданиям этой серии, - рассказали в правительстве Приангарья. - А таковых в регионе 1300 - около 500 из них в Ангарске, остальные в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутове и других поселках. У этих домов могут быть такие же проблемы. Семь из них уже определили под снос.

Почему под угрозой именно дома этой серии? Начнем с того, что Иркутская область - один из самых сейсмоопасных регионов России. Землетрясения у нас возможны до 7 - 10 баллов. Соответственно, и здания здесь обязаны строить со спецификой - особо устойчивые. Однако вопрос на эту тему поднялся только в 1990-х годах, а до этого города прирастали типовыми «панельками» в пять этажей серии 1-335с. Из-за своей конструкции они особенно уязвимы при землетрясениях, а материал наружных стен - газозолобетон - постепенно разрушается из-за резких перепадов температуры.

Так что дома проекта 335 - под пристальным вниманием. Чтобы и дальше обследовать их на сейсмоустойчивость, планируется войти в федеральную программу.

Землетрясение в Иркутске : В центре города опаснее?

«Срочно продам квартиру на 11-м этаже», - шутили в соцсетях иркутяне во время землетрясения, выбежав из новостроек. Смех смехом, а многие всерьез призадумались, насколько надежны их дома.

- Сейсмоустойчивость зданий зависит от многих факторов, - рассказывает главный научный сотрудник лаборатории тектонофизики Института земной коры СО РАН доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич. - Иркутск - зона 8-балльных землетрясений. На верхних этажах толчки всегда ощущаются на два балла сильнее. Если грунт слабый, а здание построено некачественно, то риски разрушений выше. Где безопаснее, сказать сложно, каждый случай уникален. Например, девятиэтажки в Академгородке прочные, тряску силой восемь баллов выдержат точно! Новостройки, которые стоят группами и подпирают друг друга в фундаменте, тоже довольно устойчивы.

Интересно, что в пределах Иркутска сейсмичность пусть и немного, но различается.

- Серьезнее всего ситуация в центре. Из-за близости Ангары грунт более влажный, - говорит ведущий инженер Института земной коры СО РАН, кандидат технических наук Лидия Бержинская. - А если вдобавок идут дожди, то фундамент зданий подмывается, в подвалах появляется вода. Все это сильно влияет на их устойчивость. Еще «сложные» с точки зрения сейсмики районы - поселок Жилкино (болотистая местность), предместье Рабочее и микрорайон Солнечный. На холмистой территории во время тряски есть риски оползней: речь, например, о микрорайоне Топкинском. На Нижней Лисихе из-за близости к воде даже есть обширные участки с 9-балльной сейсмикой! Где показатель ниже? Раньше считалось, что в Ленинском районе - всего семь баллов. Но по факту землетрясения здесь ощущаются почти так же, как и во всем городе.

По словам ученых, жизненный цикл домов в Иркутске - 100 - 120 лет. За это время конструкции стареют, изнашиваются, извне их подтачивают снег, ветер и перепады температур. А еще дома раскачивают десятки небольших землетрясений! Это люди не замечают двухбалльных толчков, которые случаются у нас довольно-таки часто, а по прочности зданий они бьют. Сразу результат не ощутим, - это эффект накопительный и называется сейсмическим износом.

- С годами прочность домов, изначально построенных с расчетом на 8-балльные землетрясения, снижается. Образуется дефицит сейсмоустойчивости, - продолжает Лидия Бержинская. - Поэтому особенно беспокоит старый жилищный фонд. А при строительстве новых домов главное условие - чтобы при сильном 8-балльном землетрясении они выстояли как минимум до того момента, когда все жильцы покинут дома.

Какова судьба домов с дефицитом сейсмоустойчивости? Их будут укреплять каким-то образом или снесут? Эти вопросы «Комсомолка» адресовали правительству Иркутской области. Когда получим ответы, продолжим тему.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Виктор БРОВКО, гендиректор исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области:

Землетрясение в Иркутске: высотки возводят под особым контролем

- У жильцов высоток нет поводов паниковать. Новостройки после землетрясений 2008 и 2020 годов не имеют разрушений. А все потому, что новые дома строятся с учетом сейсмики и до ввода в эксплуатацию проходят множество проверок. Если коротко, то цепочка выглядит так: застройщик заказывает проект здания (там уже указано, например, 8 - 9 баллов, на которые надо рассчитывать), а лицензированная компания-проектировщик его разрабатывает. Причем делается это не вручную, а с помощью специальных программ, человеческий фактор исключен. Готовый проект отправляют на государственную техническую экспертизу, а затем в Службу государственного строительного надзора. Есть замечания - на доработку! И строительство тоже под строгим контролем. Допустили нарушения - значит, здание придется разобрать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Землетрясение в Иркутске: насколько город готов к подземным толчкам

525 зданий в Иркутске имеют дефицит сейсмостойкости.

258 из них - дома серии 1-335с.

25 школ и детсадов - с дефицитом сейсмостойкости в 1 - 3 балла.

(Данные из паспорта подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 годы госпрограммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы).

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