Александр Ведерников: «От каждого из нас зависит жизнь и здоровье людей»

На контроле ЗС и отопительный сезон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутатский штаб в областном парламенте начал работу в апреле, когда пандемия охватила и наш регион. Но продолжаются заседания и сейчас. И в список рассматриваемых вопросов добавляются не только те, что связаны с COVID-19. На контроле ЗС и отопительный сезон, как он стартовал в Приангарье, с какими трудностями сталкиваются в районах, во всех ли домах тепло?

По словам Валентины Вобликовой, рост заболеваемости коронавирусом есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня в регионе, как и по всей стране, растет заболеваемость коронавирусом, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. – Ситуацию осложняет и традиционный в это время подъем ОРВИ и гриппа. Поэтому перед депутатами всех уровней стоит приоритетная задача – донести до жителей, что необходимо соблюдать масочный режим и другие меры безопасности. От дисциплинированности каждого зависит здоровье и жизни людей, особенно преклонного возраста. Также важен сегодня отопительный сезон – этот вопрос мы держим на контроле всегда. Мы все помним ситуацию в Вихоревке, где только после вмешательства депутатов Заксобрания и проведенной работой правительства котельная, наконец, начала работать.

По-прежнему чаще всего заражаются люди среднего возраста, в половине случаев болезнь протекает бессимптомно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первой депутаты заслушали зампреда правительства области Валентину Вобликову. Она привела цифры о заболевших коронавирусом и подчеркнула, что рост все-таки есть. В больницах региона снова развернуты дополнительные койки на случай наплыва пациентов. Много тех людей, кому ставят пневмонию.

Но больницы готовы, обеспечены необходимым оборудованием. Благодаря помощи Федерации поступили мониторы пациента, кислородные концентраторы, маски для не инвазивной вентиляции и другое в полном объеме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Ольга Безродных поинтересовалась, как ситуация складывается в школах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе три школы полностью закрыты на карантин из-за того, что в них заболели работники, - в поселке Березняки Нижнеилимского района, в Листвянке и в Ангарске. Всего же на самоизоляции 5492 учеников, и 37 сотрудников образовательных учреждений. В связи с этим, кстати, власти обязали педагогов носить маски.

О тотальном переходе на «удаленку» пока речи не идет, также как и о том, что каникулы будут дольше обычного. Но время покажет, все зависит от того как зараза будет распространяться дальше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ольга Носенко тоже призвала всех коллег усилить контроль, чтобы не допустить второй волны пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Достаточно ли в школах санитайзеров, рециркуляторов воздуха и других средств защиты, - спросил Валентину Вобликову спикер областного парламента.

- Потребность есть, нужны еще бесконтактные термометры, маски, перчатки. А вот больницы средствами индивидуальной защиты обеспечены полностью. На что уже потратили 700 млн рублей из областного бюджета, - ответила зампред.

Александр Ведерников спросит и о прививочной кампании. К нам уже поступила вакцина от коронавируса. Прививку поставили 40 добровольцам – медикам. Перенесли они ее хорошо, без каких-либо побочных эффектов. Скоро привезут в Приангарье и еще одну партию, гораздо большего объема. Планово же вакцинировать население в Иркутской области от COVID-19 начнут только в 2021 году.

А вот от гриппа прививки уже поставили более полумиллиона человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мижкх рассказали, что готовность к отопительному сезону составляет порядка 99,8%. Заменены более 100 км инженерных сетей, что больше запланированного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается отопительного сезона, то, по словам начальника Управления коммунальной инфраструктуры минжхк региона Александра Барнакова, он начался без сбоев. Батареи теплыми стали уже во всех районах за исключением некоторых соцобъектов, где еще идут ремонты. Также в процессе запуска несколько десятков домов в Нижнеилимском районе, и семь – в Иркутске. В целом же готовность была почти 100%-ая и даже сетей в этом году удалось привести в порядок больше запланированного. На все ушло 4,5 млрд рублей из бюджета, в том числе из местных и собственных средств ресурсоснабжающих организаций.

- По запасам топлива ситуация благоприятная, - продолжил Александр Барнаков. – На особом контроле держим Тулун, Нижнеудинск и северные территории, особенно Нижнеилимский, Усть-Кутский и Братский районы. Там есть нарекания, решаем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На связи с депутатами и муниципалитеты. Мэры Братского и Усть-Кутского района, глава Вихоревки поделились, как на территориях начали отопительный сезон. В целом пока серьезных проблем нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как обстоят дела в Байкальске, где проблемной остается угольная ТЭЦ? – спросила вице-спикер Ольга Носенко. Представитель минжкх пояснил, что на обслуживание этого теплоисточника выделено топливо из аварийно-технического запаса области. А из бюджета региона 48 млн рублей направлено на ремонт, который продолжается и сейчас. В перспективе в Байкальске нужна новая котельная. На нее уже готов проект, который прошел все экспертизы. В правительство России направлено обращение с просьбой помочь с финансированием на строительство.

Ольга Носенко поинтересовалась, как проходит отопительный сезон в Байкальске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Ведерников обратил внимание, чтобы на местах контролировали и такой нюанс, как выплата зарплаты сотрудникам ЖКХ.

Спикер попросил в муниципалитетах контролировать вопрос с зарплатой коммунальщикам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это важно, потому что есть опыт у депутатов, когда мы выявили задолженность по зарплате сотрудникам котельной в Тайшетском районе, - заключил Александр Ведерников. – После нашего вмешательства деньги люди получили. Но вот такие моменты очень влияют на безопасность и бесперебойность прохождения отопительного сезона.

Кузьма Алдаров также на штабе рассказал, что идет уборочная кампания, урожай в этом году хороший. Но аграриям необходимо успеть убрать его до начала холодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА