Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 сентября: 827 человек с COVID-19 - в больницах региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 25 сентября. За сутки 46человек с диагнозом COVID-19 попали в больницы. Положительные тесты 25 сентября получили 82 сибиряка. Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения в регионе возросло до 18 745.

Не может не радовать, что большинству медики смогли помочь. За сутки выздоровели 143 наших земляка. Всего инфекцию побороли 16 797.

«В медучреждениях 25 числа проходят лечение 827 человек с COVID-19», - рассказали в пресс-службе Правительства Иркутской области. – «Амбулаторное лечение проходят 811 зараженных».

Увы, как и в большинстве регионов России, борьба с новой коронавирусной инфекцией не обошлась без жертв и в Приангарье. За сутки скончались еще два пациента от COVID-19 . Общее число смертей – 310: из этого числа причиной смерти коронавирус стал в 222 случаях, еще в 88 – скончались от сопутствующих болезней.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 25 сентября: медикам ставят прививки

В Приангарье начали прививать медработников, работающих с коронавирусными больными. Первая немногочисленная партия вакцины поступила 20 числа, однако, «уколы здоровья» поставили пока только пяти врачам из Иркутска и Шелехова. Поступившая вакцина предназначена только для медиков. Всем жителям области пока рекомендуют поставить прививки от гриппа, чтобы избежать осложнений.

Коронавирус в Иркутске, 25 сентября: ученики после карантина в школу – только после анализа

С начала учебного года в регионе 168 классов в 60 школах учатся (или уже успели поучиться в течение двух недель) дистанционно, дети – на карантине из-за коронавируса и ОРВИ (в 45 СОШ выявлены случаи заболевания COVID-19).

После положительного анализа у ребенка, все его одноклассники также будут вынуждены сдать тест на 8-10 день. И только в случае отрицательного результата будет возможно продолжить очное обучение.

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