Дико ласковая мамочка: рысь Алена нянчит котенка в Сибирском зоопарке. Фото: Сибирский зоопарк

Рысь Алена из Сибирского зоопарк вновь стала звездой соцсетей. Недавно любвеобильная мамочка взяла под свою опеку одного из котят, которым ищут новых хозяев. Видео, на которых она ласкает усатого и вылизывает его, уже набрали множество просмотров. Но как же дикая хищница может быть такой милой? Оказывается, что Алена - это уникальная рысь, которая готова приютить буквально любого детеныша.

"Алена живет у нас уже 3,5 года, и в детстве ей приходилось делить вольер с енотом Жориком, - рассказывает биолог Сибирского зоопарка Ангелина Никитина. - И она уже тогда проявляла свои материнские инстинкты и очень тепло к нему относилась, хоть он и часто хулиганил. Потом, когда рысь подросла, она начала нянчить котят, которые ищут дом. Также Алена брала под опеку двух медвежат и даже щенков маламута".

А ведь судьба Алены могла сложиться совсем по-другому. Когда она была еще котенком, ее выкупили из Московского зверосовхоза, в котором рысей выращивали для того, чтобы потом пускать на шубы. Кстати, именно поэтому у этой рыси такой красивый окрас - такую породу выводили специально, чтобы на шерсти был красивый рисунок. Но нашей Алене повезло, и она оказалась в Иркутске. Возможно, такой крутой поворот в жизни как-то повлиял на ее характер, и она стала такой доброй и заботливой.

"Мы общаемся с другими зоопарками, в которых тоже есть рыси - и они все, хоть и достаточно лояльны к человеку, но все равно независимы и с трудом принимают чужих, - добавляет Ангелина Никитина. - Так что это желание Алены помогать всем живым существам можно назвать уникальной особенностью характера".

Кстати, рысь любит не только котят и щенят, но и биолога Ангелину. Она с детства жила вместе с ней и видела в ней маму. С тех пор хищница всегда защищает ее и одаривает своей лаской и урчанием, от которого может трястись даже потолок! Вот такая она: ласковая Алена из Сибирского зоопарка.