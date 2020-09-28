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Сотрудники Иркутского ЛПУМГ провели субботник на берегах Ангары

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Источник:kp.ru
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Фото ООО «Газпром трансгаз Томск»

Фото ООО «Газпром трансгаз Томск»

23 сентября работники Иркутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» совместно с Иркутской региональной экологической общественной организацией «Мой Байкал» при поддержке администрации города очистили от мусора побережье реки Ангары.

- Мы ежегодно принимаем участие в подобных мероприятиях, потому что каждый знает, как важно поддерживать чистоту на родной земле. Это вклад нашей компании в уникальную экологию региона, где ведется реализация Восточной газовой программы», - подчеркнула инженер по охране окружающей среды Иркутского ЛПУМГ Полина Утюжникова.

Газовики учат своих детей правильному отношению к природе. Фото ООО «Газпром трансгаз Томск»

Газовики учат своих детей правильному отношению к природе. Фото ООО «Газпром трансгаз Томск»

Участники акции, несмотря на дождливую погоду, очистили от мусора двухкилометровую прибрежную зону.

В итоге собрано 65 мешков мусора, который отсортирован на фракции: 20 мешков пластика, 12 мешков стекла и металлолома, три мешка алюминия были отправлены на переработку, а бытовой мусор - на полигон твердых бытовых отходов.

Благодаря работникам Иркутского ЛПУМГ восстановлена Кайская роща, сейчас ведется восстановление рощи на Синюшиной горе. Фото ООО «Газпром трансгаз Томск»

Благодаря работникам Иркутского ЛПУМГ восстановлена Кайская роща, сейчас ведется восстановление рощи на Синюшиной горе. Фото ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Газовики, которые пришли на акцию вместе с детьми, подают отличный пример воспитания подрастающего поколения» - сказала Полина Кайзер, представитель ИРЭОО «Мой Байкал».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует 10 компрессорных станций, одну насосно-компрессорную и 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

* систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО «Газпром» 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

* систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

* систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия - более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор - Владислав Иванович Бородин.

Иркутское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» создано в 2007 году. Филиал обеспечивает надежную эксплуатацию магистрального газопровода Братское ГКМ - ГРС 45 мкр-н Братска.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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