Еще 42,3 миллиона рублей выплатят медикам Иркутской области, лечащим от коронавируса

Медикам Иркутской области, лечащим от коронавируса, продлят региональную выплату Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рано расслабились, думая, что коронавирус отступил. Медики встревожены, в сентябре число новых заражений в Приангарье стало расти. Сравним данные оперштаба: в субботу диагноз COVID-19 поставили 76 жителям региона, а в среду - уже 92 пациентам.

- Причем заболевают более молодые люди, чем в марте-апреле, - подчеркнула начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

В больницах готовятся снова принимать пациентов с COVID-19.

- С 1 октября вновь развернут коронавирусные госпитали на базе Иркутской городской клинической больницы №10 на 120 коек и на базе Областного гериатрического центра на 55 коек, - добавила Ольга Дертышникова. - Амбулаторно пациентов с коронавирусом лечат в 84 поликлиниках.

Сейчас в регионе имеется 1600 коек для лечения пациентов с COVID-19. Максимальное их число за время пандемии было 10 июля - 3384 койки в 27 медучреждениях. А затем их стали сокращать, потому что уровень заболеваемости в Приангарье вышел на плато, а затем - на спад во всех районах.

Но теперь «сводки с полей» снова не радостные. Напомним, в северном Усть-Илимске на днях случилась вспышка COVID-19. В местном доме-интернате для инвалидов подхватил заразу 41 человек - постояльцы и персонал. Все они болеют в легкой или средней форме, «тяжелых» пациентов среди них, к счастью, нет. В Усть-Илимской городской больнице быстро развернули коронавирусный госпиталь, всего там 90 коек. А на днях минздрав направил туда группу медиков, чтобы контролировать ситуацию на месте.

Так что медики по-прежнему на передовой. Им, кстати, решили продлить региональные выплаты. С апреля врачам, лечащим от коронавируса, уже в общей сумме выплатили 230,7 миллиона рублей.

- Прогнозируется, что в сентябре на эти цели будет направлено 42,3 миллиона рублей, - рассказали в правительстве Иркутской области.

А мы будем начеку. Прятать защитные повязки рано. Масочный режим в регионе действует условно до того момента, когда коронавирус перестанет угрожать жизни и здоровью людей. Работающим пенсионерам старше 65 лет снова продлили больничные, до 12 октября.

Тем временем, обычная простуда тоже не отступает. Эпидемии ОРВИ пока нет, ни одного случая гриппа - тоже. Но это не значит, что не надо заботиться о здоровье. Погода сейчас переменчивая - то греет солнце, то дует холодный ветер. Простыть ничего не стоит. Лучше одеваться потеплее, а если начался насморк, кашель и температура, то обращаться к врачу.

- За неделю в Иркутской области зарегистрировано 14340 случаев заболевания ОРВИ, 58% заболевших - это дети до 14 лет, - комментируют в Управлении Роспотребнадзора по региону. - Привито от гриппа 475483 человека, в том числе 127738 детей.

Вакцинация от гриппа продолжается. Медики напоминают, что с прививками лучше не затягивать. Защита в организме «включается» только через 8-12 дней. Пока нет эпидемии, иммунитет успеет сформироваться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько жителей Приангарья перенесли COVID-19

19168 человек заразились коронавирусом за время пандемии.

17141 пациент выздоровел.

1101 пациент сейчас в больнице.

608 сибиряков лечатся амбулаторно.

229 человек умерли от COVID-19.

89 скончались от других болезней.

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«Горячая линия» в Иркутской области по коронавирусу

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