«Слата» приглашает к сотрудничеству местных производителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наверное, уже многие заметили, что ассортимент товаров на полках супермаркетов «Слата» меняется. Появилась продукция местных фермерских хозяйств и крупных региональных производителей. В магазинах можно приобрести мясо и мед из Иркутской области, зелень, выращенную на установках гидропоники, готовые первые и вторые блюда, приготовленные по французской технологии су-вид на Ангарском мясокомбинате, а также стейки и другие мясные деликатесы.

Дело в том, что региональная торговая сеть «Слата» создает сообщество местных производителей. Ассортимент товаров, выпускаемых в Восточной Сибири, в магазинах компании постепенно расширяется. Планируется, что он возрастет в два раза.

- Торговая сеть отвечает на изменения, которые происходят. Обновленные в концепции «Слата» - два мира light», супермаркеты удовлетворяют потребности покупателей, которые следят за своим здоровьем и питанием, стремятся приобретать экологически чистые продукты и различные суперфуды. Такие магазины облегчают жизнь хозяйкам и всем, кому некогда заниматься приготовлением различных блюд. В ассортименте представлена готовая еда на вынос. А еще в наших супермаркетах всегда много зелени, свежих фруктов и овощей, продуктов категории «фреш», - отметила руководитель проекта «Местные производители, развитие предпринимательства в регионе ТС «Слата» Юлия Климова.

Юлия Климова, руководитель проекта «Местные производители, развитие предпринимательства в регионе ТС «Слата»

Так, в супермаркетах появилась прекрасная продукция Ангарского мясокомбината.

Сергей Матусевич генеральный директор мясоперерабатывающего комбината «Ангарский», отметил, что в современных условиях люди стали реже ходить в магазины, но средний чек покупки вырос, так как все стараются запастись впрок.

Сергей Матусевич, генеральный директор мясоперерабатывающего комбината «Ангарский» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этой связи многим стало удобнее ходить в супермаркеты, где есть практически все, что нужно. Поэтому сотрудничество с региональным ритейлером дало предприятию новые перспективы. И, кстати, не только ему одному.

Алексей Иванов, заместитель генерального директора СХАО «Приморский», отметил, что сельхозтоваропроизводителям непросто зайти в крупные торговые сети.

- Нам это удалось благодаря партнерству с Ангарским мясокомбинатом, - рассказал он. - Начали поставлять на предприятие говядину травяного откорма. Все это вылилось в уникальный проект.

Алексей Иванов, заместитель генерального директора СХАО «Приморский» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ассортименте мясокомбината появились стейки из говядины, гуляш, шашлык, отбивные и другие виды продукции из высококачественного охлажденного мяса животных, выращенных в Ангарских степях. Сегодня это единственный в Иркутской области продукт, полученный от бычков особой мясной породы, выращенных в естественных природных условиях.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Охлажденная говядина проходит процесс созревания, поэтому мясо становится мягким и сочным. Оно подходит не только для тушения, но и для приготовления шашлыков на костре и стейков на гриле.

- Хорошо, что в наших супермаркетах теперь есть продукция таких местных производителей, - сказала Юлия Климова. - Мы пересмотрели свою политику взаимодействия с поставщиками, и на сегодня это взаимовыгодное сотрудничество. Список местных производителей у нас уже внушительный. Появились предложения и по сувенирной продукции. Для нас это большое и перспективное направление. Мы работаем не только с известными марками, но и стартапами. Хотелось бы, чтобы их становилось больше. К местным продуктам покупатель лоялен. К ним есть доверие, а главное, есть хорошее, нужное нам качество продукта. Поэтому мы приглашаем производителей к сотрудничеству. Начать реализацию продукции можно с одного-двух магазинов и постепенно наращивать объемы.

Эдуард Павлик, глава сити-фермы «Сибирский Эдем», выращивает зелень в закрытом помещении с помощью систем гидропоники. Это пример бизнеса с нуля. Сначала в одном из супермаркетов «Слата» появился холодильник с этой продукцией. Сейчас зелень продается уже в нескольких магазинах. В планах - до конца года покрыть более 50% торговой сети, а в 2021-м довести объемы продукции до таких показателей, которые позволят снабдить ею всю сеть.

Эдуард Павлик, глава сити-фермы «Сибирский Эдем» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Слата» открыта для сотрудничества, - подчеркнула Юлия Климова. Мы ждем новых поставщиков, особенно кулинарной продукции. - Условий на первом этапе немного: бесперебойные поставки согласованных объемов продукции, доступная розничная цена, желание продвигать свой продукт и меняться под потребности покупателя.

Тестирование системы внедрения местных товаров в торговую сеть продлится до конца 2020 года. На полках супермаркетов будут появляться как продукты, так и некоторые непродовольственные товары, произведенные в Приангарье.

Отправлять заявки на участие в проекте можно на электронную почту klimova@slata.com. Чтобы порекомендовать достойного поставщика, звоните в контакт-центр – 8 (3952) 48-08-01.

В супермаркетах региональной торговой сети появляются все новые и новые продукты, произведенные в Приангарье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Товары местных производителей представлены в супермаркетах «Слата» по адресам в Иркутске (полную информацию по адресам и продажам этого товара смотрите на сайте):

- ул. Депутатская, 63/1 (Депутатская-2)

- ул. Ржанова, 164 (Солнечный)

- ул. Трилиссера, 80 (Аэрофлотская)

- мкр-н Радужный, 3 (Радужный)

- а также на 12-м км Байкальского тракта («Новая дача»).