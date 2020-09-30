Байкал топит побережье, сброс воды с ГЭС в Иркутске увеличен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень воды в Байкале продолжает расти. Это происходит из-за паводка на Селенге и реках поменьше, впадающих в озеро. За последние дни он поднялся до 457, 09 м, это на 9 сантиметров выше максимальной отметки. Топит прибрежные территории вокруг озера. Енисейское бассейновое водное управление приняло решение увеличить 30 сентября сброс воды с Иркутской ГЭС до 2800 м3/с.

За этими цифрами ничего особенного бы не стояло, если не принимать во внимание, что ГЭС на Ангаре –это как бутылочное горлышко, пропускающее в реку большой объем воды. Ниже по течению – Иркутск. Поэтому вынужденное увеличение сброса воды грозит потопами городу и пригороду.

- В нижнем бьефе Иркутской гидроэлектростанции на острове Елизовский происходит частичное затопление пониженных участков прибрежной зоны, - сообщает МЧС по Иркутской области. – Накануне, 29 сентября, выяснилось, что уже подтопило 8 участков с находящимися на них домами и хозяйственными постройками.

Естественно, что даже небольшое увеличение сброса воды, которое произошло сегодня, подтопит еще большую территорию острова, поэтому люди оттуда уехали.

Вопрос о том, что делать в этой ситуации, уже рассматривался правительственной комиссией, однако к определенному выводу так и не пришли. Ясно, что дальнейшее увеличение сброса с Иркутской ГЭС подтопит жилые кварталы города, угрожает и деревням в пригороде. А если оставить все, как есть, пострадают села в Бурятии.

Сотрудники МЧС и аварийно- спасательной службы города и региона ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой в прибрежных районах, держат в курсе дачников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Бурятии тоже топит побережье

От большой воды на Байкале страдают и поселки, расположенные на восточной стороне озера. По сообщению МЧС республики затоплены низины у семи нескольких сел в Кабанском районе республики. Вода подошла к ним вплотную, но дома не затронула. Грунтовые воды уже залили подполья в усадьбах жителей сел Корсаково и Кабанска. А в селе Турка Прибайкальского района Бурятии волна захлестывает приусадебные участки домов на побережье. Под угрозой также населенные пункты в Баргузинском районе.

Вода уже рядом с городской чертой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заметно, как поднялся уровень воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА