Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание»: Виктория Дворниченко, Тамара Баймышева и Игорь Ушаков

В 2011 году Законодательное Собрание учредило Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юрий Абрамович Ножиков – первый избранный губернатор России, народный, уважаемый, душой болел за Приангарье и всегда отстаивал интересы людей. Его помнят и любят, настоящий человек – легенда. В 2011 году Законодательное Собрание учредило Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Тогда же, 9 лет назад состоялась и первая торжественная церемония.

И вот они, эти легендарные личности. Если не имена, то их благие дела вам точно знакомы.

В зале - депутаты, представители районов и городов, лауреаты премии прошлых лет, общественность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасла тысячи жизней

Виктория Владимировна Дворниченко. Ее несгибаемая воля, упорная работа, ответственность за здоровье людей и поддержка единомышленников помогли воплотить в жизнь мечту – создать онкологический диспансер, где сегодня оказывают медицинскую помощь на высочайшем уровне. И не просто создать – а удалось построить целый комплекс, а позже и выстроить единую структуру онкопомощи в области. Ею она руководила 25 лет. А еще Виктория Владимировна - отзывчивая и мудрая, провела более десяти тысяч операций, продолжает принимать пациентов, учит врачей, российских, зарубежных. О ней говорят - сильный боец, самоотверженно сражающийся за ценные человеческие жизни.

Главный онколог Сибирского Федерального округа, врач с мировым именем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для меня награда волнительна, - сказала Виктория Владимировна, когда получила Почетный знак из рук спикера Заксобрания. – Я хорошо знала Юрия Абрамовича Ножикова. Мы начинали только строить онкодиспансер, и он сказал мне, что я обязана довести дело до конца. Теперь впереди новая задача – радиологический корпус. Я никуда не ухожу, буду на месте, как этому учил народный губернатор.

Сегодня Виктория Дворниченко – советник губернатора Приангарья, и ее главная мечта и цель, к которой она стремится последние годы - Центр ядерной медицины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все ее идеи реализованы, построено новое здание, укомплектованное новейшей аппаратурой. У нас работают одни из лучших врачей региона. Есть отделения, которых в России единицы. На базе диспансера проходят всероссийские и международные конференции, - говорит замглавврача по хирургической помощи онкодиспансера Родион Расулов. - Виктория Владимировна - практикующий врач, с большой любовью лечит больных, отдает все силы на благо и развитие Иркутской области.

- Виктория Владимировна никогда не отказывает в помощи, - коротко, но очень емко о враче сказала Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету областного парламента. А сколько слов благодарности доктор получила от коллег! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хозяйка большого дома

Тамара Ивановна Баймашева. Генеральный директор Иркутского масложиркомбината, предприятия, которое многие из нас знают по всегда свежим и вкусным продуктам. Сотрудники говорят о своем руководителе – никакой кризис не страшен, пока Тамара Ивановна у руля.

- Тамара Ивановна - уникальный руководитель стратегического агрохолдинга, - обратился к лауреату вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров. – Вы известны по всей России и за ее пределами, у вас работают ответственные люди, преданные делу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнь научила Тамару Баймышеву не бояться трудностей и доверять людям. В 1994 году она возглавила предприятие, когда оно было на грани банкротства, с устаревающим оборудованием, лишенный сырьевой базы… Сегодня же это огромный комплекс, в который входит молочный завод, ангарская птицефабрика, сельхозпредприятия и т.д.

Предприятие работает как часы, но Тамара Баймышева неугомонна. Всегда с людьми, на производстве… Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В непростое время сумели вывести предприятие в лидеры по производству масложировой продукции в Восточной Сибири. В тоже время заботитесь о коллективе, у вас прекрасная семья, - обратился к лауреату вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров.

Два сына Тамары Ивановны помогают ее. А на церемонию награждения пришли внуки Богдан и Александра. Мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант и глава Боханского района Эдуард Коняев поблагодарили ее за помощь, за то, что жители могут сегодня сдавать молоко, получать за это деньги, кормить свои семьи, за открытие новых ферм в территориях, а значит создание рабочих мест – вторая жизнь для села.

- Бабушка для нас – пример во всем, - с гордостью сказали внуки, обнимая Тамару Ивановну. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это заслуга не только моя, но и коллектива, - призналась Тамара Ивановна. – На предприятии работает более четырех тысяч человек, оно социально направленное. Да, мне пришлось работать в тяжелое время. Вспоминаю, как была тогда растеряна. Пришла к Юрию Абрамовичу Ножикову, говорю: что делать, у нас нет сырья. Он тогда дал дельные советы, как удержать предприятие. Благодаря этому и сохранила.

Опережает время

Игорь Васильевич Ушаков. Главный врач Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра. Его стараниями в регионе работает один из передовых диагностических центров страны, два года назад филиал открыт в Братске. Ушаковым создан Центр телемедицины, позволяющий проводить сеансы консультаций и в ведущих мировых клиниках.

Игорь Ушаков - врач-новатор, создавший уникальную для России инновационную систему управления медицинской организацией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Словом, у него настоящий талант – не просто идти в ногу со временем, а опережать его, стоять в авангарде уникальных разработок. Сегодня диагностический центр остается самым-самым, оборудование постоянно обновляется, а обследоваться сюда едут даже из-за рубежа.

Юрий Козлов, Игорь Ушаков, депутат Александр Гаськов, спикер Александр Ведерников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И удивительно, как дальновиден Игорь Васильевич. В 1993 году, тогда ассистенту кафедры факультетской терапии иркутского медуниверситета, доверили реализовать грандиозный проект – создать диагностический центр. И все благодаря настойчивости Игоря Ушакову, его таланту руководителя. Удалось сделать невозможное - получить кредит на баснословные 16 млн долларов…

Илья Сумароков и Юрий Козлов - оба обладатели награды "Признание" (в 2019 году) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы много работаем с коллегами, работаем, постоянно придумываем новые идеи, - сказал Игорь Васильевич, принимая награду. – И я благодарен Юрию Абрамовичу Ножикову за его решение о привлечении кредитных средств японского банка на строительство нашего диагностического центра. Он всегда во всех делах, казалось бы принимал парадоксальные решения, но именно они двигали Иркутскую область вперед.

- Сколько людей благодарны вам за то, что профессиональная диагностика и лечение позволяют им жить дольше, - верно заметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, поздравляя лауреата.

- Просим Вас к инструменту, - раздался голос ведущего. И Игорь Васильевич для всех исполнил музыку собственного сочинения.

Ну а талантливый человек талантлив во всем. Игорь Ушаков, кстати, играет на фортепиано также виртуозно, как и руководит центром. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО

Яркое «созвездие» земляков

- Три новых достойных имени вписано в историю Приангарья, так же как и имя народного губернатора - Юрия Абрамовича Ножикова. Благодаря врачу Виктории Владимировне Дворниченко мы имеем современный онкологический диспансер, крупнейший в России, где оказывается медицинская помощь, соответствующая всем мировым стандартам. А главное – это тысячи спасенных жизней, благодарных пациентов. Тамара Ивановна Баймашева – уникальный человек, в сложные 1990-е не позволила развалить Иркутский масложирокомбинат. А, напротив, дала ему вторую жизнь. Сегодня это стратегически важное предприятие в регионе, продукты которого поставляются на рынок. Игорь Васильевич Ушаков привил нам всем и показал новый стандарт качества в медицинской диагностике. В Приангарье его стараниями работает один из передовых диагностических центров страны, а в Братске филиал.

Александр Ведерников, председатель Законодательного Собрания Иркутской области.

Завершилась церемония награждения «Признание». Ее главными героями стали люди, которые созидательным трудом и неиссякаемой любовью каждый день преображают наше Приангарье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году торжество состоялась 1 октября в музее истории города Иркутска. Заслуженную награду вручал председатель областного парламента Александр Ведерников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА