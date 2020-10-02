Задержан глава Усть-Кута Александр Душин

Глава Усть-Кута Александр Душин (слева) после задержания. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Громкое задержание чиновника в аэропорту Иркутска. Следователи вместе с сотрудниками ФСБ задержали главу Усть-Кута Александра Душина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Итак, по версии следствия, началось все в 2019 году. Тогда Александр Душин от имени местной администрации, заключил контракт на выполнение работ по благоустройству города с одной из коммерческих фирм.

- Несмотря на то, что работы были выполнены не полностью, а часть не соответствовала контракту, глава Усть-Кута, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, подписал акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Из федерального, областного и местного бюджетов работы были оплачены на 40 миллионов рублей. Из них 16 млн рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Выяснилось, что на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчик перечислил более 16 млн рублей.

Добавим, что в администрации Усть-Кута сейчас проводятся обыски. Также решается вопрос об избрании Александру Душину меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия». По ней, чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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