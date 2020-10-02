Светильники-великаны и горка в виде космической ракеты: 17 парков и скверов появилось в Иркутске этим летом

Иркутск за лето изменился к лучшему - вот, например, как преобразился берег Ушаковки! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутск хорошеет, и это видно невооруженным глазом! С каждым годом в городе появляются новые скверы, парки, набережные, а старые преображаются. И это факт! Все, кто осенью уже побывали на бульваре Постышева, ахнули. Инсталляция в виде светильников-великанов вдоль аллеи, да еще и с сумасшедшей подсветкой, новые лавочки, асфальт… Закачаешься! Как удержаться и не сделать селфи?! И бульвар Постышева – только лишь одна точка в Иркутске из 17, которая изменилась до неузнаваемости. Где еще случились перемены благодаря проекту «Комфортная городская среда»? Смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

1. Лисихинский парк - сквер 300-летия Иркутска

Сквер 300-летия Иркутска на Лисихе построили в 1986 году. Тогда буквально за пару часов горожане высадили четыре тысячи деревьев! Позже появились часовня и детская площадка. А потом все – время застоя… Теперь же Лисихинский парк расцвел. Здесь появились стильные деревянные скамейки с навесами от дождя, где с удовольствием отдыхают и молодежь, и пожилые люди, пышные клумбы, новые тротуары и минималистичные авторские торшеры. А для детей строители сделали современную игровую зону. Качели-гамак, горка в виде космической ракеты, специальное мягкое покрытие вместо асфальта, чтобы малыши не разбивали коленки, - ну как вам такое? Восторг!

Так выглядел Лисихинский парк до благоустройства... ФОТО: сайт администрации Иркутска «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

...а это обустроенная аллея после! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. Бульвар Постышева

О бульваре Постышева речь уже вели. Здесь вместо потрескавшегося асфальта появилось новехонькое ровное покрытие, где модницам на каблуках теперь дефилировать не страшно, вместо обшарпанных лавочек - удобные «парковые диваны» со спинками и подлокотниками, и оригинальные фонари в форме огромных кружевных торшеров.

Пешеходная зона бульвара Постышева выглядела серо и уныло. ФОТО: сайт администрации Иркутска «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

А теперь здесь красиво! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3. Берег реки Ушаковка

Вот уж, где поселилось уныние… До Набережная реки Ушаковки вообще являла собой заросший пустырь. Мало, кому приходило в голову устроить там свидание или променад. Серо, голо, страшно. А теперь? Яркая, разноцветная разметка на свеженьком асфальте, уличные тренажеры, скамейки с навесами. Даже осенний дождь не помешает спортсменам прокачивать себя.

Берег реки Ушаковка до реконструкции тоже выглядел удручающе. ФОТО: сайт администрации Иркутска «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

А теперь берег заиграл красками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появились не только скамейки, но и уличные тренажеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4. Сквер в микрорайоне Топкинский, 37

Топкинский - микрорайон отдаленный, а жителей много. И каждый день не наездишься в центр погулять по красивым скверикам. А ведь хочется красоты в шаговой доступности, прямо рядом с домом. И она теперь у них есть. Небольшой, но очень уютный сквер со скамейками в форме сердец, дизайнерские инсталляции появился в Топкинском. Вот металлические цилиндры «выросли» из тротуара, словно этакие урбанистические деревья, а вот ажурный куб «провалился» одним углом в землю… Любители современного искусства точно оценят! Кстати, торговые павильоны и киоски перенесут из сквера на другую сторону дороги, чтобы ничего не мешало иркутянам отдыхать.

В отдаленном микрорайоне Топкинский тоже нужно благоустройство. ФОТО: сайт администрации Иркутска «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

И в этом году в Топкинском появился небольшой, но уютный сквер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5. Сквер на улице Шахтерская, 1

В Иркутске-II продолжают обустраивать сквер по улице Шахтерская, 1. Тоже далековато от центра города, так что новой зоне отдыха здесь рады. Дорогу для пешеходов, которая заросла травой, заасфальтировали, скамейки и необычные скульптуры установили. Бабочки парят над минималистичным металлическим цветком…Красиво? Еще бы!

Двор дома №1 по улице Шахтерская до обновления... ФОТО: сайт администрации Иркутска «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

...а сейчас там появились даже скульптуры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Какие еще территории изменились

Бульвар Гагарина (от памятника Александру III до улицы Красного Восстания) Парк им. Парижской коммуны

Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора»

Зеленая зона вдоль ул. Розы Люксембург (от дома 215 "В" до дома 355)

Парковая зона между улицами Терешковой и Пушкина

Спортивная площадка ИРГУПС (Лермонтова, 80)

Мусульманский мемориальный комплекс (Цимлянская, 3б)

Сквер на пересечении улицы Декабрьских Событий и переулка МОПРа

Сквер на пересечении улиц Чкалова, Степана Разина (Чкалова, 6)

Сквер на развилке дорог в микрорайоне Первомайский

Территория, расположенная рядом с МБОУ г. Иркутск СОШ № 29

Сквер на пересечении ул. Сибирских Партизан, ул. Макаренко, ул. Новаторов

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 скверов и парков благоустроено в Иркутске в 2020-м году по проекту «Комфортная городская среда»

Иркутск за лето изменился к лучшему - вот, например, детская площадка в Лисихинском парке.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей МАЯРЕНКОВ, директор АНО "Иркутские кварталы"

Нужен комплексный подход

- В плане городского благоустройства всегда есть, к чему стремиться. В Иркутске, я бы сказал, не хватает комплексного подхода. Чтобы общественные пространства (парки, скверы) не были, как горох, рассыпаны по всему городу, а представляли собой единые системы. Как этого достичь? Например, связывать их между собой с помощью велопешеходных дорожек, "зеленых" линий, бульваров или смысловых акцентов. В этом плане можно и нужно равняться на крупные российские города - Москву, Санкт-Петербург, Казань - и на европейские. И тогда людям будет еще комфортнее здесь жить.