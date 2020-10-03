Эксперты рассказали, как часто жители Иркутска пьют на рабочем месте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня Всемирный день трезвости. Впрочем, пропаганда связана с употреблением алкоголя меньше, чем мода и традиции. Сегодня вредные привычки не в тренде в принципе. Тем более на работе. Люди стали прагматиками. Достаточно сказать, что по исследованию HeadHanter, а у службы рекрутинга большая база данных, 87% жителей Иркутской области негативно относятся к употреблению алкоголя на службе.

"65% опрошенных соискателей из Иркутской области признались, что в целом иногда употребляют алкогольные напитки, 27% заявили, что не пьют совсем. Выше всего доля употребляющих спиртное - в сфере закупок и топ-менеджмента (71% и 70% соответственно), ниже всего – среди рабочего персонала и представителей науки и образования (47% и 46% соответственно). Среди тех, кто употребляет алкоголь и работает не из дома в данный момент, 67% заявили, что никогда не пьют на рабочем месте. 30% признались, что иногда могут выпить по особым поводам (корпоративы, дни рождения коллег и т.д.), 3% — что могут позволить себе выпить без особой причины ", - сообщает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ruСибирь.

Тут можно только отметить, что безусловно, кто-то мог лукавить. Но процент погрешности небольшой, потому что это не приветствуется руководством, а работой принято дорожить. Также отмечается, что среди тех, кто "не принимает на грудь", находясь на службе много и врачей - 76%.

Совсем по-разному относятся к горячительному люди в возрасте и молодые. Среди последних много пить и тем более на работе немодно. А вот те, кто старше 55 лет, придерживаются других понятий о норме. Именно на их долю приходится больше появлений среди коллег в пьяном виде - только 43% сообщили, что не употребляют алкоголь, пока трудятся. И 12% готовы выпить без всякой причины, просто потому, что есть такая возможность.

Ситуация меняется, если начальник далеко, а ты на удаленке. Тут готовы расслабиться, считая, что никто не заметит 8% тех, кто никогда не делал этого публично. Однако для 23% "сообразим на троих" и "выпить за компанию с начальством" было основной причиной трудовых пьянок и, уйдя на дистанционку, они "завязали". Для остальных ничего не поменялось.