"Хотели смартфон за 20 тысяч? Купите за 100!": как обманывают клиентов в салонах сотовой связи

Подсунуть кредитные договоры, вбить в чек страховку и дорогие аксессуары - на невнимательных клиентах наживаются только так. Фото: Александр Новиков

«Мне бы смартфон, чтобы современный, и чтобы камера хорошая, и все остальное было, но при этом недорогой», - такую фразу продавцы салона сотовой связи слышат нередко. И жадно потирают руки! Вот же она, месячная выручка, сама приплыла в руки. Растерянный клиент? Нет ничего лучше! О хитрых способах развести клиентов «КП»-Иркутск» рассказал сотрудник салона сотовой связи с пятилетним стажем.

НЕ ЧИТАЛ ДОГОВОР — ПЕРЕПЛАТИЛ 20 ТЫСЯЧ

- Впарить дорогой смартфон? Проще пареной репы! - восклицает Егор. - Отвешиваем покупателю комплимент, мол: «Сразу видно, вы человек статусный и вот эта новая модель за 80 тысяч рублей это очень подчеркнет». И все, клиент тает, как масло! А дальше – дело техники. Подсовываем, пока тепленький, кредитный договор, нашептывая: «Всего-то семь тысяч в месяц, за год расплатитесь» и дело в шляпе.

Клиент в эйфории от дорогой покупки, о которой пару часов назад даже не мечтал. В планах-то был стандартный телефон тысяч за 20-30. А тут - супернавороченный гаджет, да еще и заявку на заем одобрили моментально!

- Одно условие: заем без страховки не оформляется, согласны? - скороговоркой скажут вам, пока вы, как ребенок, будете вертеть в руках новую игрушку.

- Да, – ответите на автомате, представляя, как коллеги и друзья обзавидуются вашему приобретению.

- И наушники к нему нужны, в комплекте их нет… - менеджер, словно паук, уже опутал вас нитями своей паутины и отпускать не собирается. – Оформляем?

- Конечно, как же без наушников, - согласитесь вы, не задумываясь.

- Ну и без защитного стекла никак нельзя. Модель дорогая, вдруг уроните! - напугает продавец. – Новых стекол в расходниках еще нет, придется заказывать с завода… Хотя лучше бронированную пленку – ноу-хау, хоть молотком по корпусу долбите, выдержит! Обойдется чуть подороже – в 3000 с установкой, зато надежно.

- Была не была, давайте и пленку! – разгоряченного клиента уже не остановить.

- Кстати, чехол настоятельно рекомендую, - менеджер свое дело знает. – Все-таки дополнительная защита…

Дальше «счастливчик» подписывает договор и несется с заветной коробочкой домой. И только позже, оправившись от эмоций, подумает, а откуда 100 тысяч рублей?

Читаем чек: страховка смартфона - 11 тысяч рублей, наушники за 5 тысяч, 900 рублей за оформление кредитной карты, и еще три тысячи — за модную бронированную пленку и ее установку, еще 1000 на «вип-обслуживание»…

- Честно - сам до сих пор не знаю, что оно предполагает, - признается Егор. – Но услуга есть, и мы ее продаем. - На самом деле, чем больше позиций в чеке, тем выше процент получит продавец. Так что наша задача – не столько продать товар, сколько обвешать платными услугами. А для клиента и суммой в 100 тысяч дело не ограничится. На них ведь еще проценты сверху накапают, кредит есть кредит. Иногда менеджеры и вовсе обещают беспроцентную рассрочку, а вместо этого подсовывают кредитный договор. Из десяти покупателей - разве что один вчитается в документы, прежде чем поставить подпись. Если замечают подвох, продавцы переходят к плану «Б», делая виноватый вид: «Ой, ошибочка вышла».

НЕВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А если клиент непробиваемый, и на дорогой телефон в кредит его ну никак не развести? В ход идут уловки со скидками и акциями.

- Допустим, вы пришли за конкретной моделью смартфона, - продолжает наш собеседник. - Во всех магазинах она стоит 20 тысяч рублей, а у нас - 18. Конечно, вы обрадуетесь и схватите гаджет! Так и не узнав, что вас обманули, и вы могли купить телефон по официальной скидке всего за 15 тысяч…

Как проверить реальную цену на товар с учетом акций? Как вариант - на официальном сайте торговой сети. Даже если продавцы в салоне схитрили: не указали полную скидку на ценнике и не пробили ее в чеке - то в интернете все подробно расписано.

- А те три тысячи рублей, которые клиент случайно переплатил, идут нам в карман, - говорит Егор. - В месяц на таких «выгодных» для нас предложениях мы зарабатываем 20-30 тысяч плюсом к зарплате! Правда, такой фокус удается лишь в том случае, если клиент платит наличными. Если же оплата картой, используется другой прием - «Акция действительна при покупке сопутствующих товаров». Схема уже известная: наушники, защитное стекло, страховка и, как итог, длиннющий чек с цифрами…

А пенсионеров и вовсе разводят на липовые услуги. Вставить в новый телефон сим-карту, вбить пару контактов в телефонную книгу, скачать какое-нибудь приложение - за эту «настройку», не стесняясь, попросят еще рублей 500.

СПИСАННЫЕ МОДЕЛИ ТОЖЕ ПРОДАЕМ

Что касается товара, подводные камни есть и здесь. Техника есть техника, брака много. Но и этот минус продавцы ловко превращают в плюс. Допустим, кто-то сдал неликвид - но ни один уважающий себя магазин не отправит его на помойку. Отдадут в ближайшую мастерскую за углом, а потом – снова на прилавок.

- Нередко смартфоны, наушники, зарядники и прочие расходники по акции – товар после ремонта, - признается Егор. – И списанные за дефект модели мы тоже продаем.

Но ведь у потребителя есть право сдать брак в течение 14 дней! – возразите вы. И потом, ведь действует гарантия…

И да, и нет. Смартфоны – «сложная техника», так просто обратно в магазин не примут. Чтобы убедиться в неисправности, гаджет отправят на экспертизу. А на такие условия соглашается далеко не каждый, долго и муторно – результат не раньше, чем через 2-3 недели. Хорошо, когда дома есть телефон-запаска, а если нет? То-то и оно… Если брак катастрофичный, конечно, клиент пойдет до конца, а если незначительный, как, например, помехи в динамике, то махнет рукой, не станет связываться с экспертизами.

- Некоторые смартфоны вообще заказывают по дешевке – через интернет на популярных сайтах китайских интернет-магазинов, - говорит Егор. - Продать втридорога - милое дело, тем и живем. – Вообще положено это делать иначе - напрямую у производителя. Понятно, что так поступают далеко не всегда. Когда речь идет о топовых новинках, действуем по правилам, а вот если говорим о гаджетах, которые уже запустили «в тираж», сам Бог велел сэкономить. Ведь далеко не все клиенты могут позволить себе дорогую модель, среднестатистические семьи выбирают среднестатистические модели за 10 - максимум 20 тысяч рублей. И если смартфоны заказываем в интернет-магазинах частично, то расходники - наушники, зарядки, стекла чехлы – очень часто. Наверное, замечали тоже, что в интернете защитному стеклу красная цена – 300 рублей, а в магазине 800-1000? Вот и ответ, на салоны сотовой связи делают основной доход.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Б/у технику продают из-под полы

- Главное - уловить настроение клиента, - объясняет Егор. – Прибежал, например, клиент, запыхаясь, кричит, что есть силы на весь салон: «Есть у вас зарядка на мой телефон?!». Марка старая, таких уже не выпускают. Он, бедный, ни в одном магазине такое устройство найти не может, а телефон уже совсем «сдох» без питания.

И тут…

«Вам исключительно повезло!» - как фокусник вытаскивает зайца из шляпы, менеджер ловко достанет из-под прилавка заветную зарядку. Покупатель облегченно выдохнет: «Сколько?!». Красная цена ей - 99 рублей. Но клиент послушно отдаст и 1500, и убежит, светясь от счастья. Знал бы он, что менеджер заряжал ей свой телефон 10 лет назад, а, разбирая завалы дома, наткнулся и неплохо наварился.

- Так многие делают, почему бы и нет? – говорит Егор. - Есть спрос, есть и предложение.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Внимательно читайте договор

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог:

- При покупке гаджета в рассрочку или в кредит внимательно читайте договор в момент его подписания. Не заранее - ведь в последний момент вам могут распечатать и подснуть совсем другой документ, - а именно перед тем, как поставить свою подпись. И еще, конечно, не забывайте брать чеки на приобретенные товары и просматривать их. А если вас все-таки "нагрели" в салоне сотовой связи, то смело отстаивайте свои права. Самое простое - просите жалобную книгу. Претензии, оставленные в ней, затем просматривает Роспотребнадзор и принимает меры. Нечестные продавцы боятся этого, как огня, может, даже одного упоминания ведомства хватит, чтобы ваш вопрос решился. Либо обращайтесь к руководству салона. Начальство, конечно, поощряет большие планы продаж, но как менеджеры изворачиваются, чтобы их выполнить, - это уже их зона ответственности.

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