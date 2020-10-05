Вакансии в Иркутске 2020: где заработать до 98 тысяч рублей

Вакансии в Иркутске 2020 - на какие профессии высокий спрос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как заработать денег? Вопрос извечный. А если за душой кредиты и ипотека, а дома дети, то тем более. Как говорится, хочешь жить - умей вертеться. И ведь шансы найти подходящую должность есть. К октябрю рынок труда заметно оживился. За три месяца, по словам аналитиков, вакансий в Иркутске стало больше на 64%, а за год - на 27%.

При этом безработица впервые с весны пошла на спад. К октябрю ее уровень достиг максимума - 5,5, но на днях снизился до 5,4. По данным областного министерства труда и занятости, официально 63 799 жителей Приангарья официально числятся нетрудоустроенными. Самое время искать заветные должности!

Вакансии в Иркутске 2020: спрос на рабочих, строителей, врачей и педагогов

- Все больше предложений появляется в сферах развлечений, туризма, ресторанного бизнеса и консультирования, потому что работодатели наверстывают упущенное за время карантина, - рассказывают аналитики портала Авито Работа. - Сами иркутяне активно подыскивают себе места в сферах искусства, медицины, фармацевтики и юриспруденции.

Интересно, что после самоизоляции начальство стало сговорчивее. Необязательно устраиваться на жесткие условия 5/2, при желании стоит попросить о подработке, неполной ставке или удаленке. Студентам или молодым мамочкам, например, удобно.

Из 58,6 тысяч вариантов в банке вакансий минтруда и занятости Иркутской области, наверняка, тоже найдется что-то подходящее.

- Высокий спрос на рабочие специальности: это газосварщики, маляры, машинисты бульдозера, облицовщики-плиточники, водители, рамщики, слесари, - рассказывают специалисты министерства. - Также в цене строительные профессии: арматурщики, каменщики, бетонщики. Еще нужны продавцы, уборщики, подсобные рабочие. Много вакансий инженеров, бухгалтеров, воспитателей, врачей, медсестер, менеджеров.

Кто сам не смог заработать на хлеб с маслом, идут в центры занятости. Как выход - временный труд или общественные работы, но за деньги. Так, 1087 сибиряков до конца 2020-го года устроили на заводы, стройки, в коммунальную сферу, сельское и лесное хозяйства. Это шанс протянуть до момента, пока не найдется постоянная должность.

Приангарье на 2-м месте по зарплатам в Сибири

На какое вознаграждение рассчитывать? В Новосибирскстате подсчитали, что средний заработок в Иркутской области за первые полгода 2020-го - 48,6 тысяч рублей. Но! Это до вычета налогов и пенсионных отчислений, на руки – меньше.

И все равно неплохо - наш регион находится на втором месте в Сибири по уровню зарплат. Выше только в Красноярском крае - в среднем 52,8 тысячи рублей. На третьем месте - Томская область с доходами в 46,8 тысяч рублей на сотрудника.

А теперь посмотрим самые прибыльные вакансии в Иркутске 2020. Лидирует сфера добыча полезных ископаемых - 98 тысяч рублей в месяц. Неудивительно, вахта оценивается достойно. На втором месте - финансовая и страховая деятельность, где платят 66 тысяч. На третьем - госуправление и обеспечение военной безопасности; соцобеспечение – специалисты этих направлений могут заработать 59 тысяч.

От 50 тысяч рублей реально получать в сферах информации и связи, транспортировки и хранения, обеспечения газом, паром, кондиционированием воздуха и на обрабатывающих производствах. Доход в 40 тысяч - для медиков, работников сельского и лесного хозяйства.

КСТАТИ

Пособия по безработице в Приангарье: кому и сколько полагается

Выплаты для безработных повышали в разгар пандемии. Но с октября вернули на прежний уровень. Так, больше не будут доплачивать по 3 тысячи рублей на ребенка нетрудоустроенным родителям или опекунам. Максимальное пособие перестанет приходить индивидуальным предпринимателям, которые закрылись после 1 марта 2020 года. И тем, кому после 1 марта такая поддержка от государства не полагается, продлять ее уже не станут.

А кому и на какие суммы тогда рассчитывать? Напоминаем.

Три месяца по 1500 рублей (плюс районный коэффициент) готовы выплачивать тем, кто уволен больше года назад, а на последнем месте трудился меньше 26 недель.

Сибиряки, которые лишились должности не по своей вине и отработали в этом году дольше 26 недель, могут рассчитывать на более крупное пособие. В первые три месяца это 75% от среднего дохода на последней работе, следующие три месяца - 60%. При этом выплачивать будут не меньше 1500 и не больше 12130 рублей (также добавляется районный коэффициент).

Как быть, если вы снялись с учета по безработице, но новое место так и не нашли? В следующий раз пособие вам начислят не раньше, чем через год со дня прошлой регистрации в центре занятости.

КОНКРЕТНО

Кто сколько получает

Регион Средняя зарплата в месяц (в рублях, до вычета налогов)

Красноярский край - 52807

Иркутская область - 48605

Томская область - 46839

Кемеровская область - 42291

Тыва - 42177

Новосибирская область - 39874

Омская область - 36522

Алтай - 35097

Алтайский край - 28797