Подарки на Новый год в Иркутске 2021: да будет праздник ярким Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До праздника еще неполных три месяца, а самые предусмотрительные уже рассчитывают бюджет и выясняют, какой презент будет самым лучшим. Сразу скажем, лучший тот, что будет не просто практичным, но и подарит эмоции. Тогда его запомнят, не уберут в дальний угол, чтобы просто вытирать пыль во время уборки, а будут постоянно использовать.

Подарки на Новый год в Иркутске 2021: маме, жене, сестре

Дарить дамам в Новый год набор кастрюль или сковородку можно, Но только в одном случае: если доподлинно известно, что она мечтала именно об этом, но, допустим, хотела что-то дорогое или редкое. А если на кухне уже есть все необходимое, то с новинкой стоит поостеречься.

Вывод из этого довольно прост: будьте внимательны к близким. Может быть, ваша мама больше обрадуется новой сумочке или... мультиварке.

Универсальный вариант и для мамы, и для жены, и для сестры - приобрести то, что сделает жизнь проще и комфортнее. Это может быть плед, массажная ванночка для ног, набор косметики или сертификат в салон.

Вариантов, какие подарки на Новый год в Иркутске 2021 для мамы, жены, сестры выберете лично вы, - масса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки на Новый год в Иркутске 2021: папе, мужу, брату

Какие типично мужские подарки мы знаем? Набор мужской косметики, ремень, портмоне, рубашка, стильная фляжка, парфюм. Есть вариант сегодняшнего дня, который добавил разнообразия в этот нехитрый ассортимент, - гаджеты и все, что может для них понадобиться: наушники, мышка, флешка... Вариантов хватает.

Если ваш папа или брат автомобилист, - советуемся, что подарить, в салонах по продаже автомобильных аксессуаров. Внимание к «ласточке» ценят не меньше, чем внимание к самому себе. Если рукастый - смотрим что-то из того, что необходимо мастеру. Только в любом случае надо осведомиться, что уже есть. Как вариант - приобретаем сертификат и не мучаемся с выбором.

Конечно, и тут самое главное - внимание. Наверняка вы в курсе заветных желаний своих близких и знаете, что может стать для них лучшим подарком на Новый год в Иркутске 2021.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки на Новый год в Иркутске 2021: любимым

Тут простор для фантазии, потому что дорогого человека хочется не просто обрадовать, но и удивить. Подарить целый мир, полет на воздушном шаре и путешествие в космос. Все это образно, конечно. Но что-то подобное каждый реализует согласно своим представлениям о прекрасном.

Если же вернуться к земным подаркам, то здесь золотой стандарт: украшения для дам и презенты по интересам для мужчин.

Допустим, если ваш лучший в мире мужчина работает в офисе, то наверняка у него, благодаря вашим стараниям, появится крутой еженедельник.

Универсальный вариант для тех и других - сумка из хорошей кожи, гаджеты, умные часы, камера и тому подобное. Главное - все это красиво подать. Уместны здесь будут и памятные подарки - фоторамка, кружка с надписью, теплый свитер или шарф.

Если собираетесь подарить мужчине рюкзак, портативный кальян или набор для геймера, - не ошибитесь в пристрастиях, тут дело тонкое. Для дам это правило тоже работает: если ваша барышня не любит готовить, нет необходимости дарить ей аэрогриль.

Сомневаетесь - дарите сертификат. И не забудьте, преподнесение подарка - это особое искусство и зачастую радует больше самого презента. Учитесь этому, и тогда самый недорогой подарок на Новый год в Иркутске 2021 будет оценен по достоинству!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки на Новый год в Иркутске 2021: сколько тратим

«Комсомолка» провела опрос среди своих подписчиков в «ВКонтакте». Выяснилось, что большинство из нас не готовы потратить на подарки на Новый год в Иркутске 2021 много средств. Треть опрошенных собираются ограничиться суммой в 500 рублей, и чуть меньше (по 26%) тех, кто заплатит за презент каждому члену семьи 1000 и 2000. Это и понятно: еще ведь новогодний стол накрывать! А он в этом празднике, пожалуй, - главное, на него средств не жалеют. Средние траты иркутян - около 10 тысяч рублей.