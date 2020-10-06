«Твой звездный выход»: концерт финалистов проекта состоится 21 октября.

В разгар пандемии коронавируса, 15 июня, администрация Иркутска, Общественная палата города, издательский дом «Комсомольская правда» и телеканал ТиВиСи объявили на сайте irk.kp.ru конкурс талантов.

Творческих людей у нас много! Участники проекта присылали видеоролики, рассказывали о том, что умеют делать лучше всех. Но больше всего нашлось любителей хорошей, душевной песни.

«Твой звездный выход» стал для наших земляков не просто возможностью получить свою минуту славы, но и настоящей отдушиной в наше сложное время. Мы планировали, что победители станут участниками общегородского концерта и выйдут на сцену после победы над коронавирусом. Само событие должно было состояться на острове Юность. Но, увы, все планы разбились о суровую реальность коронавируса. Но сибиряки не привыкли отступать. И концерт состоится, всем инфекциям назло.

- Мы рады возможности выйти на сцену! - говорит участница вокально-эстрадного ансамбля «Элегия» Елена Евсюнина. Ее коллектив попал в число участников шоу. – Ведь ограничения из-за коронавируса длятся уже так долго. А людям хочется и отдохнуть, и других послушать, и себя показать.

Да, победители конкурса, а это и коллективы, и отдельные исполнители, и дети, и взрослые, выйдут на сцену! Такую возможность предоставилнаш партнер - ресторанный комплекс «Эстрада» («Байкальская виза»). Но сам концерт для зрителей, конечно, пройдет онлайн. Этот вариант уже успели оценить и зрители – с каждым новым проектом, а их уже было семь, все больше тех, кто, удобно устроившись у экранов мониторов, следит за выступлениями.

Трансляция состоится на сайте irk.kp.ru, и телеканале ТИВИСИ 21 октября в 19.00.