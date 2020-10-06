Оправдан Владислав Марусов, которого обвиняли в убийстве иркутской бизнесвумен. Фото: соцсети

В Иркутске практически поставлена точка в громком деле об убийстве 27-летней иркутской бизнесвумен, в котором обвиняли ее 27-летнего личного водителя Владислава Марусова. «Комсомолка» подробно рассказывала загадочную историю гибели девушки в сентябре 2018 года, со слов матери Владислава Ирины.

8 сентября 2018 года тело девушки нашли на берегу Байкала в поселке Листвянка. Оказалось, что она приехала туда вместе с Владом. Позже он рассказал, что когда припарковал машину на стоянке одного из отелей, начальница, попросив водителя остаться в машине, пошла к кромке 15 метрового обрыва, чтобы спуститься к берегу Байкала. По словам Влада, пока он ждал начальницу, задремал на 15-20 минут. А когда проснулся и начал ее искать, увидел, что тело девушки лежит в воде. Тогда трагедию посчитали несчастным случаем. Думали, бизнесвумен сама сорвалась с обрыва. Марусов проходил по делу свидетелем. Обвиняемым водитель стал в феврале 2019-го, после того, как в деле появились новая свидетельница. Тогда же его заключили под стражу в СИЗО. Спустя полтора года дело рассмотрел суд присяжных. Вердикт был вынесен 6 октября 2020 года.

- Владислав Марусов единогласно оправдан коллегией присяжных, - сразу после заседания рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» адвокат Марусова Станислав Орловский. – Все 8 присяжных решили, что Влад невиновен. После этого суд выпустил Влада на свободу.

- Мой сын уже на свободе, вот он, стоит рядом, - говорит "Комсомолке" мать Владислава Ирина.

Правда, ставить жирную точку в этом деле, по словам адвоката Станислава Орловского, пока рано.

- Прокуратура будет писать апелляционную жалобу, - продолжает Станислав Орловский. – На это должно уйти 10 дней. Мы в ответ будем писать возражение. Сам Влад будет ждать решения на свободе.

Как Владислав Марусов попал на работу к бизнесвумен, какие отношения у них были, и зачем начальница давала Владу крупные суммы денег. Все подробности этой истории, а также комментарии родственников, друзей и адвокатов, читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Личного водителя обвиняют в убийстве иркутской бизнесвумен и инсценировке под несчастный случай (Подробности)