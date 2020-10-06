Синоптики рассказали, когда Иркутск накроет снегом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что на этой неделе иркутяне насладятся последними теплыми осенними деньками. До календарной зимы еще далеко, но, уже приходит время, доставать из шкафа теплые куртки, шапки и даже перчатки. В Иркутск вновь идет похолодание. Только на этот раз не с дождем, а со снегом. Снег в Иркутске ожидается уже в ближайшие дни.

- В Иркутске погода начнет портиться уже в ночь на 7 октября, - рассказывает «КП»–«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – К утру порывы ветра достигнут 14-15 м/с. По области и вовсе до 20 м/с. Помимо ветра резко опустится столбик термометра. В среду ожидаем всего +5, +7 градусов. Возможно, будет пробрасывать небольшой снег. В четверг и пятницу около +4, +6 и также ветер.

Кстати, всех горожан интересует вопрос: ждать ли снег на Покров день? Ведь в соседнем Красноярске белыми хлопьями уже засыпало все улицы. Синоптики спешат предупредить иркутян: зелень и краски осени вскоре окажутся под белой пеленой и в нашем городе. Красноярский холодный циклон уже выдвинулся в сторону Иркутска.

- Ждем снег в выходные 10 и 11 октября, - продолжает Юлия Янькова. – А вот установится ли снежный покров сказать пока сложно. Если будет идти не мокрый, то вполне возможно. Так что в выходные горожанам лучше отложить поездки на дальние расстояния.

Кстати, синоптики советуют иркутским автомобилистам уже задуматься о замене резины, чтобы снег в Иркутске не стал для вас неприятным сюрпризом перед выездом на работу. Да, возможно снег скоро растает, но зима будет приближаться с каждым днем.

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